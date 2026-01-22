La CMAT reivindica en Fitur la identidad y autenticidad de la Costa da Morte

Representantes municipales y directivos de CMAT posan con representantes de la Xunta y del a Diputación en el segundo día de Fitur Cedida

El protagonismo de la Costa da Morte continúa “in crescendo” en el recinto ferial de Ifema.

El de este jueves fue otro día destacado en lo que a la promoción de este territorio del noroeste peninsular se refiere.

La presentación de la campaña “Costa da Morte: donde la tierra habla y el cielo responde” a cargo de la CMAT no dejó indiferente a ninguna de las personas asistentes, entre las que había un buen número de turoperadores.

Por su parte, el Concello de Camariñas volvió a sorprender con sus inserciones publicitarias en espacios emblemáticos de la capital madrileña.

El acto de Costa da Morte Asociación Turística se llevó a cabo en el stand de la Xunta en Fitur y reunió a representantes institucionales y a profesionales de turismo.

La presentación corrió a cargo de su presidente y alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela que puso en valor el geodestino como un territorio auténtico y con identidad propia, con una forma única de entender el turismo.

“Apostamos por un modelo de turismo respetuoso y sostenible, en el que el paisaje, el patrimonio y las personas van de la mano”, dijo.

Incidió asimismo en que la identidad no es un concepto abstrato, sino “algo que se construye cada día a través de la relación de las personas con el territorio, de su historia, de su cultura y de su forma de vivir y expresarse”.

“Donde la tierra habla y el cielo responde”, añadió el presidente de la CMAT, busca “mostrar la Costa da Morte tal y como es, sin maquillaje ni artificios, con un relato propio y diferenciado dentro del mapa turístico gallego y estatal”.

El video principal proyectado durante la presentación es una pieza audiovisual que recorre distintos spots emblemáticos de la Costa da Morte y que refleja el territorio desde una mirada honesta y próxima: con la fuerza de su paisaje, con su diversidad natural y patrimonial y, especialmente, con la voz real de su gente.

El representante del geodestino agradeció por último el apoyo continuado de Turismo de Galicia y de la Diputación de A Coruña, destacando el papel fundamental que ambas instituciones han desempeñado desde la creación de la CMAT para consolidar un proyecto común basado en la calidad, la identidad y la sostenibilidad.

A continuación intervinieron Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia, y Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación.

Uno y otro pusieron en valor el trabajo realizado por la CMAT y el potencial de la Costa da Morte como destino turístico diferenciado y emergente.

Como reconocimiento al apoyo institucional recibido, José Manuel López y Margarita Lamela– en su calidad de presidente y vicepresidenta de la entidad turística– les hicieron entrega del distintivo de la CMAT, una pieza de barro de Buño personalizada.

El acto continuó con la presentación del libro “A Costa da Morte. Naturalmente única”, a cargo de Pepe Formoso, vocal de la CMAT y presidente de APTCM, una publicación que recoge y pone en valor la singularidad natural, cultural y paisajística del territorio.

La presentación concluyó con una fotografía institucional de los representantes de los ayuntamientos y de la directiva de la CMAT junto a Xosé Manuel Merelles y Xosé Regueira.

La imagen simboliza a la perfección el compromiso colectivo de las administraciones y de todos los socios de la entidad por seguir trabajando de manera coordinada en la construcción de un modelo turístico común.

Y es que la CMAT representa hoy un proyecto compartido por administraciones locales, entidades y profesionales que creen en una promoción conjunta basada en la cooperación, la identidad y el respeto por el territorio.

Camariñas

Otra de las acciones promocionales destacadas de la segunda jornada de Fitur 2026 fue la protagonizada por el Concello de Camariñas.

La entidad que dirige la alcaldesa Sandra Insua apostó por repetir una impactante iniciativa con la que volvió a sorprender a muchos madrileños.

Fue mediante la contratación de inserciones publicitarias en grandes pantallas digitales del Teatro Lope de Vega, uno de los edificios más emblemáticos de Madrid en plena Gran Vía, y donde se representa el conocido musical “El rey León”.

El material publicitario consiste en un vídeo de 10 segundos en el que, bajo el lema ‘Camariñas sempre sorprende’, se pueden ver las imágenes más espectaculares del spot turístico del Concello para 2026, complementándolo con una imagen fija con el lema ‘Camariñas, Costa da Morte’.

“Los millares de personas que día tras día pasean por la Gran Vía pudieron hacer un primer acercamiento al paraíso que tenemos en Camariñas”, señaló Sandra Insua, en alusión a las espectaculares imágenes de la zona de Trece-Reira-Vilán proyectadas en esos anuncios.

La alcaldesa justifica la iniciativa en base a que “los resultados de los últimos años fueron muy buenos, por lo que optamos por repetir”.

Este año Camariñas también apostó por llevar a Fitur la pasarela que todos los años en Semana Santa convierte a la localidad en capital de la moda.

Para ello, programó una sesión fotográfica en diferentes puntos del centro de Madrid, como la azotea del hotel RIU Plaza España, la propia Gran Vía frente a las pantallas del teatro Lope de Vega y los aledaños del Palacio Real.

Los diseños escogidos pertenecen a la colección que la diseñadora granadina Claudina Mata llevó a la Mostra do Encaixe del año pasado.

El objetivo era mostrar en pleno centro de Madrid la modernidad y el toque de distinción que el encaje aporta a las prendas creadas por los diseñadores más destacados del país.

Un grupo de modelos promociona el encaje durante una sesión fotográfica celebrada en la azotea del hotel RIU Plaza España de Madrid EC

Astroturismo

La jornada del jueves también fue aprovechada por la Diputación de A Coruña para presentar su proyecto turístico, propuesta singular que toma como eje central al eclipse solar total previsto para el 12 de agosto.

El vicepresidente provincial, Xosé Regueira, puso en valor la capacidad de atraer visitas del turismo ligado a la astronomía, el astroturismo.

Destacó así que la provincia de A Coruña será uno de los territorios de toda Europa donde mejor se podrá observar un fenómeno que no se va a repetir en nuestra geografía hasta dentro de un siglo, que coincidirá también a pocos minutos de la puesta de sol, con lo que prácticamente habrá dos “solpores” seguidos en la misma jornada.

Regueira resaltó asimismo que el evento coincidirá con el máximo de lluvia de estrellas de las “lágrimas de San Lorenzo”, previsto para la noche del 12 al 13 de agosto.

Tanto él como el resto de relatores– entre los que figuraba Yolanda Díaz, presidenta de la Asocación de Astroturismo da Costa da Morte– incidieron en la importancia de contar con espacios libres de contaminación lumínica para poder admirar estos acontecimientos.

Por último, recordó que la provincia cuenta con dos geodestinos con certificación Starlight: Costa da Morte y As Mariñas.

Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación interviniendo en Fitur Cedida

Fisterra

“Fisterra, meta do cicloturismo europeo”, fue la apuesta que trasladó a Fitur el Concello fisterrán.

El alcalde, Luis Insua Lago, fue el encargado de presentarla y de aprovechar para destacar el valor paisajístico y cultural del municipio.

La iniciativa se llevó a cabo en colaboración con Turismo de Galicia y contó con la presencia de Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo, quien puso en valor el cicloturismo como oportunidad clave para dinamizar el territorio y atraer a un turismo responsable.