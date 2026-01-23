Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo adjudica el contrato del SAF por 11,2 millones de euros

El pleno de la corporación dará el lunes vía libre a la propuesta de la mesa de contratación

A. Pérez Cavolo
23/01/2026 21:17
El alcalde Daniel Pérez y la concejala de Servizos Sociais, Maica Ures, presentando los asuntos del pleno
El alcalde Daniel Pérez y la concejala de Servizos Sociais, Maica Ures, presentando los asuntos del pleno
Mar Casal
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El pleno de Carballo dará el lunes vía libre a la adjudicación del contrato de gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Tal y como se adelantó en estas mismas páginas hace varias semanas, la UTE formada por Siad 24 Galicia y Protección Geriátrica 2005 se ha hecho con el millonario contrato de gestión que asciende a los 11,2 millones de euros por cinco años

Este importe es por la prestación del servicio en 84.310,57 horas anuales estimadas. Si bien la oferta económica no fue la más baja (el precio por hora ofrecido es de 26,624 euros por hor., solo unos céntimos por debajo del presupuesto base), la UTE se hizo por el contrato por su propuesta técnica. 

La UTE de Siad 24 se hace también con el millonario contrato del SAF carballés

Más información

Además de la atención domiciliaria habitual a las personas dependientes que usan el servicio (cerca de 400), el nuevo contrato del SAF carballés también incluye otros servicios complementarios por el que los usuarios no deberán pagar, como fisioterapia, podología, atención psicológica, servicio de peluquería y la cesión de ayudas técnicas (camas articuladas, grúas, colchones antiescaras o sillas de baño). 

El Concello financiará este servicio con cargo al presupuesto municipal y velará por el cumplimiento de las condiciones sociales, laborales y de calidad establecidas en el contrato. Durante la presentación de los asuntos que se debatirán en el pleno de enero, el alcalde Daniel Pérez recordó que son la Xunta y el Gobierno del Estado los que deben financiar este servicio, y que si el Concello se encarga de hacerlo es por una cuestión “de responsabilidade”, pese a que para las arcas municipales la prestación supone ya más de dos millones de euros al año. 

Los 1,9 millones del POS+ se destinarán a gasto

El pleno del lunes también abordará la aprobación del POS+ 2026 que supondrá una aportación al Concello de 1,9 millones de euros que se destinarán a gasto corriente. 

Esta es una práctica habitual desde hace algunos años por parte del gobierno municipal, ya que permite agilizar la liberación de fondos propios para destinarlos a inversiones municipales. también dará cuenta de actuaciones incluidas en el Plan Complementario 2026, que incluye el proyecto de la red de abastecimiento y saneamiento en el lugar de A Grela, con un presupuesto de 572.066 euros

Además, se aprobarán bonificaciones fiscales para dos empresas que se asentarán en el polígono de Bértoa y se debatirá la moción del PP sobre seguridad viaria en el municipio.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Ángel Carracedo en una imagen de archivo

El catedrático Ángel Carracedo presentará el proyecto 'Xenoma Galicia' en Carballo
Redacción
Acto de la entrega de premios del curso anterior

La Fundación Fernando Blanco vuelve a premiar a los mejores expedientes
Redacción
Grabación del proyecto A memoria da Laracha

A Laracha recupera su proyecto sobre la memoria local con testimonios de emigrantes
Manuel Froxán Rial
Una de las actuaciones en el Curruncho Pop el pasado año

Fernando Rubio & The Inner Demonds abren el Curruncho Pop
Redacción