Carballo adjudica el contrato del SAF por 11,2 millones de euros

El alcalde Daniel Pérez y la concejala de Servizos Sociais, Maica Ures, presentando los asuntos del pleno Mar Casal

El pleno de Carballo dará el lunes vía libre a la adjudicación del contrato de gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Tal y como se adelantó en estas mismas páginas hace varias semanas, la UTE formada por Siad 24 Galicia y Protección Geriátrica 2005 se ha hecho con el millonario contrato de gestión que asciende a los 11,2 millones de euros por cinco años.

Este importe es por la prestación del servicio en 84.310,57 horas anuales estimadas. Si bien la oferta económica no fue la más baja (el precio por hora ofrecido es de 26,624 euros por hor., solo unos céntimos por debajo del presupuesto base), la UTE se hizo por el contrato por su propuesta técnica.

La UTE de Siad 24 se hace también con el millonario contrato del SAF carballés Más información

Además de la atención domiciliaria habitual a las personas dependientes que usan el servicio (cerca de 400), el nuevo contrato del SAF carballés también incluye otros servicios complementarios por el que los usuarios no deberán pagar, como fisioterapia, podología, atención psicológica, servicio de peluquería y la cesión de ayudas técnicas (camas articuladas, grúas, colchones antiescaras o sillas de baño).

El Concello financiará este servicio con cargo al presupuesto municipal y velará por el cumplimiento de las condiciones sociales, laborales y de calidad establecidas en el contrato. Durante la presentación de los asuntos que se debatirán en el pleno de enero, el alcalde Daniel Pérez recordó que son la Xunta y el Gobierno del Estado los que deben financiar este servicio, y que si el Concello se encarga de hacerlo es por una cuestión “de responsabilidade”, pese a que para las arcas municipales la prestación supone ya más de dos millones de euros al año.

Los 1,9 millones del POS+ se destinarán a gasto

El pleno del lunes también abordará la aprobación del POS+ 2026 que supondrá una aportación al Concello de 1,9 millones de euros que se destinarán a gasto corriente.

Esta es una práctica habitual desde hace algunos años por parte del gobierno municipal, ya que permite agilizar la liberación de fondos propios para destinarlos a inversiones municipales. también dará cuenta de actuaciones incluidas en el Plan Complementario 2026, que incluye el proyecto de la red de abastecimiento y saneamiento en el lugar de A Grela, con un presupuesto de 572.066 euros.

Además, se aprobarán bonificaciones fiscales para dos empresas que se asentarán en el polígono de Bértoa y se debatirá la moción del PP sobre seguridad viaria en el municipio.