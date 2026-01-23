Ingrid deja copiosas granizadas, muchos rayos y grandes olas a su paso por la Costa da Morte

El oleaje en la costa fisterrana superó los ocho metros de altura Darío Gómez

La del jueves al viernes fue una auténtica noche de perros en la Costa da Morte con fuerte viento, precipitaciones en forma de granizo que provocaron problemas de circulación en las carreteras y abundantes tormentas eléctricas, con casi un centenar de rayos caídos sobre los distintos municipios de la comarca de Bergantiños.

Muchos vecinos se despertaron con las calles teñidas de blanco por el granizo, que cayó incluso a pie de algunas playas.

A las 2 y, sobre todo, a las 6 de la madrugada tuvieron lugar copiosas granizadas, que en el tramo de la AC-552 comprendido entre O Carrizal y Agualada alcanzaron un grosor próximo a los 10 centímetros, obligando a los conductores a extremar las precauciones, sobre todo por la presencia de hielo en algunos puntos, problema que también afectó a la carretera Coristanco-Santa Comba a la altura del lugar de O Campelo.

Esta situación en las carreteras provocó algún que otro accidente.

Al paso de la AC-552 por la avenida Bergantiños de Paiosaco se registró una colisión por alcance y lo mismo ocurrió en la localidad larachesa de Fofelle, en este caso con tres vehículos– dos turismos y una furgoneta– con daños importantes.

En la zona limítrofe entre los municipios de A Laracha y Arteixo hubo otro percance con una persona herida.

También en un vial de Cerceda volcó una furgoneta, aunque no hubo que lamentar daños personales, mismo desenlace que también se repitió en otra salida de vía ocurrida en Cabana.

Por lo que respecta al viento, en Malpica se registraron ráfagas que superaron los 138 kilómetros por hora y de 123 en la localidad carnotana de Lira, mientras que en Santa Comba se rozaron los 92 kilómetros por hora.

Estado en que quedó uno de los vehículos accidentados en A Laracha M.N.R.

Daños en A Laracha

En A Laracha el paso de la borrasca Ingrid ocasionó daños en distintas instalaciones y equipamientos municipales.

Las incidencias más reseñables tuvieron lugar en Caión. Así, en la Praza Eduardo Vila Fano las fuertes rachas de viento provocaron la caída de la pantalla gigante informativa situada junto al acceso al Sendeiro de Saldoiro.

En el lugar de Outeiro, en las inmediaciones del santuario de Os Milagres también cayeron dos árboles sobra la calzada.

En otros puntos de la geografía municipal el viento arrancó de cuajo señales verticales y paneles informativos.

A todo ello hay que sumar los daños registrados en el complejo deportivo municipal, en donde la fuerza del viento ocasionó desperfectos en las pistas de pádel al levantar parcialmente el césped sintético de la instalación, que ya quedó reparado a lo largo de la mañana.

En Fisterra las fuertes ráfagas desplazaron asimismo una marquesina de autobús, además de ocasionar destrozos en el vallado del parque de Vilar y de provocar la caída de un árbol sobre un vehículo.

Distintos municipios, siguiendo las indicaciones de los organismos competentes, optaron por suspender todas las actividades deportivas en el exterior y por recordar a la población la necesidad de extremar las precauciones y de evitar desplazamientos innecesarios.

La Federación Gallega de Fútbol, por su parte, suspendió todas las actividades al aire libre previstas para la jornada del sábado.

En la costa las condiciones también fueron complicadas, tanto por el viento como por el fuerte oleaje que obligaron a declarar la alerta roja, que se mantiene durante parte de la jornada sabatina.

El viento provocó desperfectos en la pista de pádel de A Laracha Cedida

Balsa a la deriva y relámpagos

En algunos puntos de las comarca de Camariñas y la comarca de Fisterra las olas superaron los ocho metros de altura.

En el arenal fisterrán de Mar de Fóra el servicio de Gardacosta se vio obligado a retirar una balsa salvavidas que estaba a la deriva y que pertenecía al mercante Karekare, de bandera maltesa y que pasó navegando frente a la costa de Fisterra en la noche del jueves al viernes.

Se cree que el buque pudo perder la balsa a raíz de un golpe de mar.

Por lo que respecta a las tormentas eléctricas, afectaron sobre todo a la comarca de Bergantiños ocasionando cortes en el suministro eléctrico y despertando a numerosos vecinos.

El fenómeno se hizo especialmente patente entre las 4 y las 6 de la madrugada, franja horaria en la que, según los datos de Meteogalicia, en Carballo se contabilizaron 29 rayos, registro seguido por los 21 que cayeron en Cabana de Bergantiños y en Coristanco.

En el conjunto de los siete municipios bergantiñanes se contabilizaron un total de 94.

Las descargas violentas de electricidad atmosférica también fueron patentes en Soneira en donde cayeron 28 rayos entre las 4 y las 6 horas en Zas