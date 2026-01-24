Apertura de los bares ‘Tempo’ y ‘A Nosa’ en Carballo

Responsables del bar 'Tempo' de la calle Fomento Mar Casal

El inicio del año trae novedades a la hostelería carballesa con la apertura de dos nuevos locales en el casco urbano. En la calle Fomento abrió ‘Tempo’, en el antiguo café Finisterre, impulsado por Paola Zala con el apoyo de Carolina Campanella, Omergi González y Jetsibech Bolaño, con servicio de café bar, bocadillos, hamburguesas y desayunos.

Uno de los responsables de 'A Nosa' de Carballo Mar Casal

En la avenida de Ponte da Pedra abrió ‘A Nosa', que sustituye al Chipirón y está gestionado por Marcos Iglesias y Rubén Fernández.