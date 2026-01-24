Carballo reunirá a nueve equipos de investigación en ‘LandraCiencia’

Bolón, Pérez, Andrade, Ures y Rama, presentando la nueva edición de la feria Mar Casal

La tercera edición de ‘LandraCiencia’, la Feira do Día da Muller e a Nena na Ciencia, reunirá el próximo domingo 8 de febrero en el mercado municipal de Carballo a nueve equipos de investigación que presentarán proyectos punteros en ámbitos como la tecnología, las ciencias sociales, la salud o la ecología. El evento, que se desarrollará entre las 10.30 y las 13.30 horas, estrena este año nueva denominación, imagen renovada y una mascota propia, en una apuesta por consolidar una cita que combina divulgación científica, igualdad y actividades para todos los públicos.

El concejal de Innovación Iván Andrade subrayó durante el acto de presentación que el cambio de nombre responde a la voluntad de dar continuidad a un proyecto que ya ha demostrado su impacto. “Despois de dous anos comprobando que a divulgación científica funciona en Carballo, damos un paso adiante coa vontade de medrar e consolidarnos”, aseguró. Además de Andrade, a la presentación asistieron el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; la concejala de Igualdade Maica Ures; y las investigadoras carballesas Verónica Bolón y Olalla Rama.

El catedrático Ángel Carracedo presentará el proyecto 'Xenoma Galicia' en Carballo Más información

A mayores de dar a conocer el nuevo nombre, imagen y a la mascota ‘Landi’, durante el acto se dio a conocer una programación en la que participan universidades, centros de investigación y profesionales del ámbito educativo con un objetivo común: acercar la ciencia a la ciudadanía, fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas y visibilizar el papel de las mujeres en la investigación. En este sentido, Bolón agradeció al Concello la oportunidad para “desenvolver un dos meus soños” y defendió la necesidad de “seguir loitando para que Carballo se poida asociar a un concello que aposta pola ciencia”.

La investigadora recordó además que las mujeres representan solo en torno al 13% en su ámbito profesional y destacó la importancia de ofrecer referentes a las niñas. Olalla Rama, que se incorpora este año, valoró la iniciativa por su capacidad para acercar la ciencia a edades tempranas. Ures, por su parte, puso el acento en el compromiso con la igualdad, al considerar que la presencia mayoritaria de científicas convierte la feria en un espacio de referencia para la infancia y la juventud. ‘LandraCiencia’ se suma además al movimiento estatal del 11 de febrero, Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, al que Carballo es uno de los pocos municipios gallegos adheridos.

En este sentido, el alcalde destacó que la iniciativa es “unha feira en clave de igualdade” y una pieza clave del programa cultural y educativo local. “Carballo é un viveiro de talento investigador, e esta feira é unha mostra dese potencial”, afirmó, poniendo en valor el papel de las investigadoras como puente entre la universidad y el territorio.

Participantes

En el ámbito de las ciencias sociales, el Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña presentará ‘Territorio en xogo’, un laboratorio participativo para reflexionar sobre Carballo mediante mapas, construcciones y juegos simbólicos.

En el área de vida, salud y ecología, el Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal de la Universidade de Vigo coordinará el taller ‘Descubrindo a vida no solo’, que permitirá observar insectos y realizar pequeños experimentos, mientras que el grupo GRICA-UDC ofrecerá ‘O mundo oculto dos lagos’, centrado en los ecosistemas acuáticos. La investigación en salud tendrá un espacio propio con la actividad ‘A ciencia que nos coida’, impulsada por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), con un enfoque divulgativo sobre la investigación oncológica.

Carballo é un viveiro de talento investigador, e esta feira é unha mostra dese potencial Daniel Pérez, alcalde de Carballo

En tecnología e ingeniería, el CITIC-UDC presentará ‘IA Verde’, para explicar la inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad, y el Proxecto TuTIC, con creación de circuitos eléctricos y uso de sensores. La Escola de Enxeñería Industrial de la Universidade de Vigo aportará un laboratorio tecnológico con robótica educativa, realidad virtual y simuladores, además de talleres de impresión 3D impartidos por Jorge Cebey. La ciberseguridad estará presente de la mano de Olalla Rama, que desarrollará actividades de sensibilización sobre la importancia de la seguridad digital.

Junto a las propuestas científicas, la feria contará con un espacio lúdico con pintacaras, juegos, concursos y una zona creativa, reforzando su carácter familiar y abierto.