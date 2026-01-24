La asociación Vieiro pone en marcha una nueva edición de su iniciativa “Más que un techo”

Grupo de trabajo que recibe sus enseñanzas en la sede de Vieiro Cedida

A partir de este lunes el programa “Más que un techo” de Vieiro llega a nuevos colegios de la comarca.

Se trata de una propuesta gratuita para acompañar a madres, padres y personas con responsabilidad educativa en la crianza y la convivencia familiar.

En este espacio de encuentro y aprendizaje se ofrecen recursos prácticos y dinámicos para fortalecer la comunicación, la convivencia y las relaciones familiares.

A lo largo de las distintas sesiones de hora y media se trabajan contenidos claves para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes como la comunicación y el afecto, la autoestima y la gestión emocional, las normas y los límites, la resolución de conflictos, las etapas evolutivas, la coeducación, la sexualidad, las adicciones, las técnicas de estudio, etcétera.

En estos momentos ya hay grupos en funcionamiento en el CPI de Zas y en el CEIP de Nétoma-Razo, además de en la propia sede de Vieiro.

Este lunes se pone en marcha otro grupo en el CEIP Milladoiro de Malpica; el martes comienza otro en el CPI Cabo da Area de Laxe; y el miércoles será el turno para el CEIP Bergantiños de Carballo.

Todas 1as personas interesadas pueden inscribirse por teléfono llamando a la sede de Vieiro (981 75 61 61) o por WhatsApp (604 07 58 15).