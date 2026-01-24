Pinchan trece coches en la avenida de Fisterra carballesa

Avenida de Fisterra en Carballo MN

La Policía Local de Carballo investiga un acto de vandalismo ocurrido en la madrugada del sábado en la avenida de Fisterra, a la altura del restaurante Mesón do Pulpo, donde fueron pinchadas las ruedas de al menos trece vehículos estacionados en la vía pública.

Los propietarios alertaron de los daños y los agentes se desplazaron a la zona para recabar datos, revisar posibles grabaciones de cámaras de seguridad y buscar indicios que permitan identificar a los responsables del acto vandálico.

Este tramo ya había registrado otros episodios de daños y pequeños hurtos en coches en los últimos meses. Desde el Concello se pide la colaboración vecinal para aportar información útil y contribuir a esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos ataques.