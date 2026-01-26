Identificado el presunto autor de 14 pinchazos en vehículos en Carballo

Avenida de Finisterre, donde se produjeron los hechos MN

Las fuerzas de seguridad de Carballo han identificado al presunto autor de los pinchazos de ruedas en catorce vehículos estacionados en la vía pública en la madrugada del pasado sábado. Los hechos tuvieron lugar en un tramo de la avenida de Finisterre, a la altura de Mesón do Pulpo.

En algunos casos fueron pinchazos que se solventaron reparando las ruedas, pero en otros casos se trató de rajadas que obligaron a cambiar las cuatro ruedas. La Policía Local se encargó de la investigación.