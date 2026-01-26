Veolia reafirma en Galicia su compromiso con la educación ambiental para construir un futuro más sostenible

El Día Mundial de la Educación Ambiental se celebra cada 26 de enero con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger y conservar el medio ambiente. Veolia, referente mundial en transformación ecológica a través de sus servicios de agua, residuos y energía, y responsable de la gestión del ciclo integral del agua en 48 municipios de Galicia, reafirma su compromiso con la educación ambiental como pilar fundamental para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible en el territorio gallego.

Conscientes de que la transformación ecológica solo es posible cuando la sociedad comprende y valora la necesidad de preservar los recursos naturales, Veolia desarrolla desde hace más de una década programas educativos en Galicia orientados a la sensibilización ambiental, con especial foco en la gestión sostenible del agua.

Aqualogía

Uno de los principales ejemplos de este compromiso es el programa Aqualogía, que continúa acercando a las aulas gallegas contenidos educativos sobre el ciclo urbano del agua y el uso responsable de los recursos naturales. A través de talleres participativos, dinámicos y adaptados a las distintas edades, miles de escolares tienen la oportunidad de comprender la importancia del agua como elemento esencial para la vida y el equilibrio de los ecosistemas.

Los talleres de Aqualogía se realizan en Galicia de la mano de ADEGA (Asociación para la Defensa Ecológica de Galiza) y de su equipo de educación ambiental, en una alianza que cumple ya un año de trayectoria y que está dando muy buenos frutos, tanto por el alcance del programa como por su calidad pedagógica y su impacto positivo en el alumnado.

Mediante juegos, experimentos, retos y dinámicas participativas, el alumnado se convierte en protagonista del aprendizaje, tomando conciencia del valor del agua y de la necesidad de adoptar hábitos sostenibles en su día a día.

Según explica Nicolás Esmorís, director ejecutivo de Veolia Agua en Galicia, “Aqualogía nace con la vocación de ser un programa vivo, cercano y útil, que ayude a sensibilizar a la infancia y a la juventud sobre retos tan relevantes como el cambio climático y su impacto en el agua, implicándolos activamente como parte de la solución”. Esmorís destaca también que “la colaboración con ADEGA nos permite sumar conocimiento, experiencia y una fuerte conexión con el territorio, haciendo que el mensaje llegue de una forma más clara y transformadora”.

El programa incluye contenidos adaptados al currículo escolar, actividades prácticas y, siempre que es posible, visitas a instalaciones relacionadas con el ciclo del agua, reforzando así el aprendizaje experiencial.

Desde ADEGA, destacan la importancia de establecer alianzas estables entre entidades sociales y empresas comprometidas con la sostenibilidad. “La implicación de las empresas responsables del suministro de agua en Galicia es clave para poder llevar a cabo este tipo de programas. A través de ellos tenemos la oportunidad de construir una ciudadanía comprometida y responsable en el cuidado de nuestros ríos y mares. Estos talleres permiten mostrar cómo nuestros actos del día a día pueden afectar al medio ambiente y cómo, cambiando algún hábito, podemos tener un impacto muy positivo sobre el entorno”, asegura Itziar Díaz, educadora ambiental de ADEGA.

Aquae STEM

Junto a Aqualogía, Veolia también apuesta en Galicia por el programa Aquae STEM, desarrollado en colaboración con la Fundación Aquae, con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas de Educación Primaria.

La iniciativa promueve la incorporación de las disciplinas STEM en las aulas a través de la resolución de retos vinculados al medio ambiente, al agua y al desarrollo sostenible, así como mediante debates y actividades que estimulan el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.

En palabras de Nicolás Esmorís, “Aquae STEM no solo trabaja con el alumnado, sino que implica también al profesorado y a las familias, creando un entorno favorable para que las niñas se vean como futuras profesionales de la ciencia y de la tecnología, llamadas a liderar los grandes retos ambientales desde la sostenibilidad y la innovación”. El programa incluye, además, encuentros virtuales con mujeres referentes en el ámbito STEM, que sirven de inspiración para las participantes.

Con todas estas iniciativas, Veolia reafirma en Galicia su compromiso de compartir conocimiento, fomentar hábitos responsables e inspirar a las nuevas generaciones a convertirse en agentes activos de la transformación ecológica, contribuyendo a la protección del medio ambiente y al bienestar de las comunidades locales.