Afigal presenta el viernes en Carballo las nuevas líneas de financiación Igape 2026

Otra jornada informativa celebrada en el polígono carballés EC

Afigal programa para este viernes una jornada informativa en Carballo para presentar las nuevas líneas de financiación del Igape para este año, ayudas que la sociedad de garantía recíproca canaliza para apoyar a pymes y autónomos gallegos.

El objetivo del encuentro es acercar al tejido empresarial local las principales novedades y oportunidades que ofrecen estos instrumentos financieros.

La sesión informativa tendrá lugar, a partir de las 12.00 horas, en el Vivero de Empresas de la Cámara de A Coruña, ubicado en el polígono de Carballo, y está dirigida a pymes, autónomos y emprendedores interesados en conocer las distintas opciones de financiación disponibles.

Durante la jornada, Jacobo Ortiz, director comercial de Afigal, explicará el funcionamiento de las nuevas líneas promovidas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y resolverá las dudas de las personas asistentes