Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Heridas graves dos personas por una salida de vía tras una granizada en Carballo

Ep
27/01/2026 10:12
Accidente AG-55 2
Los dos vehículos implicados en el accidente
Cedida
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Dos personas resultaron heridas graves tras salirse de la vía con su vehículo y colisionar con otro turismo en la AG-55 por granizo, a su paso por el municipio coruñés de Carballo.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron sobre las 07.00 horas de este martes y en el momento del accidente había granizo en la calzada.

Como consecuencia, dos personas quedaron atrapadas y resultaron heridas graves, por lo que fueron evacuadas por los servicios sanitarios.

La vía fue cortada en ambos carriles sentido A Coruña y el tráfico  desviado en el kilómetro 33 hacia la AC-552.

En el punto se encuentran tres patrullas de Tráfico, una patrulla de Seguridad Ciudadana, personal de mantenimiento de la vía, Bomberos y Policía Local.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Isma Cerro protege un balón en el Bergantiños-Marino del pasado domingo (0-1)

El Bergantiños-Langreo se adelanta a la jornada del sábado
Manuel Froxán Rial
Fabián Suárez con su nueva camiseta

Fabián Suárez Garrido cambia el Bergantiños juvenil por el Malpica
Manuel Froxán Rial
El derbi del Sampaio de Refoxos entre el Cee y el Dumbría finalizó con empate a 2 goles

Sigue el mano a mano entre el Tordoia y el Muxía en Segunda
Manuel Froxán Rial
Pleno de Carballo celebrado este lunes

Las arcas de la Costa da Morte recibirán más de 35,6 millones de los tributos del Estado
A. Pérez Cavolo