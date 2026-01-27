Heridas graves dos personas por una salida de vía tras una granizada en Carballo

Los dos vehículos implicados en el accidente Cedida

Dos personas resultaron heridas graves tras salirse de la vía con su vehículo y colisionar con otro turismo en la AG-55 por granizo, a su paso por el municipio coruñés de Carballo.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron sobre las 07.00 horas de este martes y en el momento del accidente había granizo en la calzada.

Como consecuencia, dos personas quedaron atrapadas y resultaron heridas graves, por lo que fueron evacuadas por los servicios sanitarios.

La vía fue cortada en ambos carriles sentido A Coruña y el tráfico desviado en el kilómetro 33 hacia la AC-552.

En el punto se encuentran tres patrullas de Tráfico, una patrulla de Seguridad Ciudadana, personal de mantenimiento de la vía, Bomberos y Policía Local.