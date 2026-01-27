La seguridad vial de Carballo enfrenta a gobierno y oposición

El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, en un momento del pleno Mar Casal

La situación de la seguridad vial de Carballo enfrentó al gobierno local y a la oposición en el pleno celebrado en la noche del lunes. La moción presentada por el PP al respecto no salió adelante, pero propició un largo debate en el que el gobierno tildó a los populares de alarmistas y la oposición al ejecutivo de falta de acción y pasividad.

El portavoz conservador, Rubén Lorenzo, defendió la presentación de la iniciativa como una “chamada de atención” sobre un problema que “Carballo leva tempo padecendo” y de la “incapacidade do goberno para garantir a seguridade viaria”.

Hizo hincapié en los muchos pasos de peatones que están sin pintar o en mal estado; en la falta de iluminación que hay en otros tantos que impiden a los conductores ver a los peatones; en los semáforos que llevan más de un año sin funcionar; en la falta de aceras en algunas zonas, como la Vila de Negreira o a en los carriles bici “que non saen nin chegan a ningún lado” y que, para el portavoz, “non teñen sentido”.

“Estamos a falar do mínimo que se lle pode pedir a un goberno local”, aseguró Lorenzo, quien acusó al gobierno de echar balones fuera y excusarse en los incumplimientos de las empresas o en la falta de piezas para arreglar los semáforos. “Cando algo falla e non se lle arranxa xustifícano e cando a realidade supera o discurso, entón cambian o discurso”, dijo. En este sentido, el popular apuntó durante el debate a la falta de autocrítica del gobierno municipal.

“Esta claro que hai dúas realidades: a dos trece concelleiros do BNG na que todo está ben e a do resto dos carballeses”, afirmó, criticando que no se puede normalizar que haya pasos de peatones sin pintar o semáforos dañados. “Non hai semáforos, pero como non hai atropelos e como non pasa nada, non se responsabilizan”, criticó.

Instó al ejecutivo a que si los semáforos que no están funcionando no son necesarios, que se retiren de inmediato, porque “cando non os retiran xeran unha falsa seguridade no que vai cruzar”.

Matices y críticas

Desde el PSOE, la portavoz Mari Carmen Vila coincidió en que sí hay un problema de seguridad viaria en Carballo, pero no apoyó la moción del PP (se abstuvo) por varios motivos. El primero, es el “excesivo partidismo nalgúns puntos” de la moción. El segundo, el plazo de 30 días que da la iniciativa para resolver los problemas, que para la socialista “é ciencia ficción administrativa” .

Y el tercero es la petición de las aceras sin tener en cuenta que muchos son polígonos privados en los que el Concello no puede actuar a voluntad. Tampoco se mostró de acuerdo la socialista con la crítica del PP a los carriles bicis, ni que se prioricen actuaciones donde hay más tráfico de vehículos, sino también donde hay más peatones. No obstante, la socialista tuvo mucho que decir sobre la gestión de la seguridad viaria del gobierno municipal, al que acusó de “pecar de pasividade”.

Al respecto, Vila abogó por el aumento del control del tráfico por parte de la Policía Local en muchas zonas del casco urbano en donde los peatones tiene “pánico” de cruzar por la velocidad de algunos vehículos “que pensan que en Carballo non hai rúas senón pistas de aceleración”. También criticó la socialista la situación de los semáforos que calificó de “incomprensible”. “Ou funcionan ou se retiran”, zanjó.

Mari Carmen Vila, portavoz del PSOE, en el pleno de Carballo Mar Casal

La portavoz denunció además que la falta de pintado de la señalización no solo afecta a los pasos de peatones, sino a las zonas de carga y descarga e incluso a los vados. Por todo ello calificó la gestión de la seguridad vial en el municipio “un punto por baixo do regular”.

“Apoiamos a necesidade de actuar, pero que se faga cunha visión integral, sen dogmas contra os carrís bici, con máis control da policía e, sobre todo, tratando aos barrios coa mesma dignidade coa que se trata ao centro”, abogó Vila. Además, defendió que los criterios para hacerlo tenían que ser técnicos y no políticos.

"Populismo fácil"

El concejal de Mobilidade, Juan Seoane, fue el que tomó la palabra por parte del gobierno. Acusó al PP de cada año presentar una moción “tremendista” y “alarmista” sin preocuparse de “coñecer cal é a realidade”. Según Seoane, sí es cierto que hay un repunte en el número de atropellos, pero explicó que según los datos de la Policía Local, ninguno de ellos puede achacarse a la falta de mantenimiento de los pasos de peatones o a que los semáforos no funcionan, sino a la “imprudencia ou descoido dos condutores”.

Con respecto al pintado de los pasos, el concejal recordó que la empresa encargada no cumplió con el contrato, por lo que se rescindió. Dijo que se ejecutó el 60% del pintado de las calles, priorizando aquellas que soportan más tráfico, como todo el entorno del colegio Bergantiños, las calles Fábrica, Luis Calvo, Perú, la zona de Rego da Balsa o la avenida de Malpica y reconoció que faltan zonas importantes por pintar, como O Chorís y una parte de la calle Gran Vía.

En este sentido, adelantó que con la incorporación de más personal a la brigada de obras, una vez que deje de llover se procederá al pintado de la señalización que falta. “Sabemos perfectamente cales son os pasos de peóns, para iso non nos fai falta un plan”, argumentó Seoane. También recordó que se está ejecutando el contrato de mejora de la accesibilidad, con la mejora en pasos de peatones, accesibilidad y la ejecución de aceras provisionales en varios tramos.

El alcalde Daniel Pérez, en un momento del depate plenario Mar Casal

En lo referente a los semáforos, Seoane reiteró que existen problemas para encontrar empresas que hagan el mantenimiento, pero aseguró que solo falta por reparar el semáforo de la calle Ponte da Pedra a la altura del cruce con la Eduardo Pondal. Hizo hincapié en que en la zona de las Catro Portas los semáforos se retirarán ya que con la humanización de la calle Anxe Fole se construirá una rotonda que regule este cruce en el que, insistió, no se han producido accidentes desde que no están los semáforos funcionando.

Seoane adelantó además que en el próximo contrato de mantenimiento del alumbrado se incluirá el mantenimiento de la red semafórica y de los pasos de peatones inteligentes. “Carballo é un pobo co tráfico calmado, pero é certo que se pode e débese seguir mellorando”, argumento el edil asegurando que “seguimos traballando sen caer no populismo fácil”.

Pidió al PP que hablara con el jefe de la Policía Local sobre la situación de la seguridad viaria, que es similar a la de otras ciudades similares. “Constate os datos e deixe de traer mocións alarmistas”, concluyó, ya que solo “dan unha imaxe negativa e contraproducente do concello”, en palabras del alcalde Daniel Pérez, que zanjó el debate.