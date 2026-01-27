Vía libre a la adjudicación del contrato del SAF carballés, pero el PP pide más control sobre su cumplimiento

El alcalde Daniel Pérez, en un momento del depate plenario Mar Casal

Otro de los temas centrales del pleno de enero en Carballo fue la adjudicación del millonario contrato de gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Pese a tratarse de un asunto de trámite, también hubo debate a dos caras entre el PP y el BNG que derivó en los de siempre: la falta de financiación.

Para los populares, “sobre o papel, o modelo é impecable, cun catálogo de prestacións amplísimo. O problema non é o que se escribe, senón o que se fai”, en palabras del Rubén Lorenzo. El portavoz apuntó a los problemas en la prestación que ha tenido el servicio en los últimos años, la lista de espera, y las quejas de las auxiliares por sus condiciones laborales.

“A verdade é que temos un problema importante cun sistema que non funciona como debería. Iso non é só culpa da empresa, senón tamén do Concello que nin fixo o seu traballo de fiscalización”, criticó Lorenzo. El popular pidió al Concello aprender de los errores del pasado y reforzar el papel de la municipalidad en el control de la prestación y la calidad del servicio. “Non só hai que gastar máis, hai que xestionar mellor e esixir e protexer máis”, manifestó el líder conservador.

Al respecto, la concejala de Servizos Sociais, Maica Ures defendió que el nuevo pliego establece mejoras sobre protocolos de actuaciones y condiciones de trabajo basadas en las demandas que las propias trabajadoras del SAF transmitieron al Concello.

Ures destacó que Lorenzo hablaba mucho de calidad de servicio pero poco de financiación. Recordó que por ley –la de la Dependencia–, los encargados de financiar este servicio eran el Gobierno Central, la Xunta y los usuarios. Sin embargo, los ayuntamientos asumen una carga que no les corresponde por responsabilidad con las personas que precisan estos servicios.

“Os servizos de calidade necesitan financiamento de calidade”, subrayó Ures. En respuesta, el portavoz del PP destacó que la Xunta estaba cumpliendo su parte, y que era el Gobierno del Estado el que tenía una deuda de 2.500 millones con la Xunta por la financiación de la dependencia. Hizo hincapié el popular en el esfuerzo del gobierno autonómico en aumentar las aportaciones a la financiación del SAF con el nuevo acuerdo firmado con la Fegamp que permitirá ahorrar a Carballo 1,2 millones de euros.

Es un acuerdo que, para el regidor carballés perpetúa la “infrafinanciación” del SAF, por lo que, a su entender, no es algo de lo que se pueda “sacar peito”.