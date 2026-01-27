Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Vía libre a la adjudicación del contrato del SAF carballés, pero el PP pide más control sobre su cumplimiento

Laconcejala de Servizos Sociais, Maica Ures defendió que el nuevo pliego establece mejoras sobre protocolos de actuaciones y condiciones de trabajo

A. Pérez Cavolo
27/01/2026 23:17
El alcalde Daniel Pérez, en un momento del depate plenario
El alcalde Daniel Pérez, en un momento del depate plenario
Mar Casal
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Otro de los temas centrales del pleno de enero en Carballo fue la adjudicación del millonario contrato de gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Pese a tratarse de un asunto de trámite, también hubo debate a dos caras entre el PP y el BNG que derivó en los de siempre: la falta de financiación. 

Para los populares, “sobre o papel, o modelo é impecable, cun catálogo de prestacións amplísimo. O problema non é o que se escribe, senón o que se fai”, en palabras del Rubén Lorenzo. El portavoz apuntó a los problemas en la prestación que ha tenido el servicio en los últimos años, la lista de espera, y las quejas de las auxiliares por sus condiciones laborales.

 “A verdade é que temos un problema importante cun sistema que non funciona como debería. Iso non é só culpa da empresa, senón tamén do Concello que nin fixo o seu traballo de fiscalización”, criticó Lorenzo. El popular pidió al Concello aprender de los errores del pasado y reforzar el papel de la municipalidad en el control de la prestación y la calidad del servicio. “Non só hai que gastar máis, hai que xestionar mellor e esixir e protexer máis”, manifestó el líder conservador. 

Al respecto, la concejala de Servizos Sociais, Maica Ures defendió que el nuevo pliego establece mejoras sobre protocolos de actuaciones y condiciones de trabajo basadas en las demandas que las propias trabajadoras del SAF transmitieron al Concello. 

Ures destacó que Lorenzo hablaba mucho de calidad de servicio pero poco de financiación. Recordó que por ley –la de la Dependencia–, los encargados de financiar este servicio eran el Gobierno Central, la Xunta y los usuarios. Sin embargo, los ayuntamientos asumen una carga que no les corresponde por responsabilidad con las personas que precisan estos servicios. 

“Os servizos de calidade necesitan financiamento de calidade”, subrayó Ures. En respuesta, el portavoz del PP destacó que la Xunta estaba cumpliendo su parte, y que era el Gobierno del Estado el que tenía una deuda de 2.500 millones con la Xunta por la financiación de la dependencia. Hizo hincapié el popular en el esfuerzo del gobierno autonómico en aumentar las aportaciones a la financiación del SAF con el nuevo acuerdo firmado con la Fegamp que permitirá ahorrar a Carballo 1,2 millones de euros. 

Es un acuerdo que, para el regidor carballés perpetúa la “infrafinanciación” del SAF, por lo que, a su entender, no es algo de lo que se pueda “sacar peito”.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, en un momento del pleno

La seguridad vial de Carballo enfrenta a gobierno y oposición
A. Pérez Cavolo
Otra jornada informativa celebrada en el polígono carballés

Afigal presenta el viernes en Carballo las nuevas líneas de financiación Igape 2026
Redacción
El IV Foro Empresarial Lácteo se retoma hoy en el Multiusos coristanqués luego de la jornada inicial del pasado día 21

EFA Fonteboa organiza la semana próxima una nueva edición de sus Xornadas de Fruticultura
Manuel Froxán Rial
El mal estado de las ventanas además de provocar filtraciones da lugar a la formación de moho

La Anpa del CPI de Zas reclama soluciones para las deficiencias que presenta el centro
Redacción