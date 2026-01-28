Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El detenido por pinchar ruedas en Carballo se ensañó con el coche de su expareja y dañó otros para 'camuflar' su ataque

Ep
28/01/2026 10:51
Uno de los coches a los que le pincharon las ruedas en Carballo
Uno de los coches a los que le pincharon las ruedas en Carballo
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El hombre detenido el pasado lunes tras pinchar las ruedas de más de una docena de vehículos en Carballo, se ensañó con uno de los coches, el de su expareja, y causó daños a los demás para 'camuflar' su verdadero objetivo.

Así lo ha concluido la Guardia Civil, que ha informado que el arrestado, un vecino de Zas, tenía en vigor una orden de alejamiento de la mujer. Pese a ello, se acercó a la 'zona de exclusión', quebrantando esa orden, y pinchó las cuatro ruedas de su coche y dañó otros 12.

Los hechos se descubrieron el pasado sábado, cuando los agentes acudieron a la avenida de Finisterre, alertados porque varios coches habían aparecido con las ruedas pinchadas. La Policía Local inspeccionó la zona, constató la presencia de 13 coches dañados, y dio aviso a la Guardia Civil, que inició las pesquisas.

Avenida de Finisterre, donde se produjeron los hechos

Identificado el presunto autor de 14 pinchazos en vehículos en Carballo

Más información

El hecho de que solo uno de los vehículos tenía dañados los cuatro neumáticos llamó la atención de los investigadores, mientras que el resto de coches parecía presentar daños aleatorios. Este indicio de "especial ensañamiento" hizo pensar a la Guardia Civil que no se trataba de un simple acto vandálico.

Al identificar a la dueña del coche más perjudicado, comprobaron que era una víctima de violencia de género, que tenía en vigor una orden de alejamiento que afectaba a su expareja.

La Guardia Civil identificó a ese varón como supuesto autor del ataque, que se produjo a menos de 150 metros del domicilio de la mujer, por lo que detuvieron al sospechoso por un delito de daños y por quebrantar la orden de alejamiento.

El hombre, que tiene antecedentes policiales por delitos de violencia de género y quebrantamientos previos, utilizó los daños a una docena de coches para tratar de 'camuflar' su verdadero objetivo, que era el vehículo de su expareja. El detenido pasó a disposición del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Carballo.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El compromiso ambiental de la hostelería gallega continúa consolidándose

El número de bares y restaurantes gallegos adheridos a Hostelería #PorElClima crece un 15’4% en 2025
Redacción
El alcalde Daniel Pérez, en un momento del depate plenario

Vía libre a la adjudicación del contrato del SAF carballés, pero el PP pide más control sobre su cumplimiento
A. Pérez Cavolo
El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, en un momento del pleno

La seguridad vial de Carballo enfrenta a gobierno y oposición
A. Pérez Cavolo
Otra jornada informativa celebrada en el polígono carballés

Afigal presenta el viernes en Carballo las nuevas líneas de financiación Igape 2026
Redacción