El número de bares y restaurantes gallegos adheridos a Hostelería #PorElClima crece un 15’4% en 2025

El compromiso ambiental de la hostelería gallega continúa consolidándose Cedida

El compromiso ambiental de la hostelería gallega continúa consolidándose. Hostelería #PorElClima cerró 2025 en Galicia con 548 bares, restaurantes y cafeterías adheridos, frente a los 475 del año anterior, lo que supone un crecimiento del 15,4% en solo un año. Esto refleja el compromiso e implicación cada vez mayor del sector hostelero gallego en la lucha contra el cambio climático.

Desde su puesta en marcha en 2017, el proyecto—impulsado por Coca-Cola y Comunidad #PorElClima (con secretaría técnica de ECODES), con el apoyo de Hostelería de España— acompaña a los negocios hosteleros en su hoja de ruta hacia la descarbonización de su actividad, combinando sensibilización, medición de impacto y apoyo económico directo para la reducción de sus emisiones.

“El espectacular crecimiento de Hostelería #PorElClima en Galicia demuestra que la sostenibilidad ya forma parte de la estrategia de miles de bares y restaurantes en toda España. Más allá del aumento de adheridos, estamos viendo una evolución muy positiva hacia acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector. Desde Coca-Cola, junto a ECODES, seguimos apostando por acompañar a nuestros clientes y a la hostelería en general con herramientas, datos y ayudas económicas directas que contribuyen a que sean más eficientes y competitivos”, afirma Esther Morillas, Vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Camarera en la puerta Cedida

“La hostelería es una protagonista imprescindible de la acción climática. Los bares, restaurantes y cafeterías son fundamentales para aterrizar los grandes objetivos del Acuerdo de París en acciones concretas, cotidianas, en sus locales trasladando a las calles, barrios y comunidades en las que se ubican, su ejemplo de compromiso. Durante 2025, Hostelería #PorElClima ha consolidado su papel como iniciativa de referencia en sostenibilidad y descarbonización del sector hostelero. El proyecto, que cumplirá en julio nueve años de trabajo, ha cerrado el año con un crecimiento significativo, una mayor implantación territorial y nuevos avances orientados a ofrecer soluciones prácticas al sector. Para ello, Hostelería #PorElClima ayuda al sector con herramientas sencillas y rápidas para reducir las emisiones

de CO2 que, además de contribuir a frenar el cambio climático, permiten ser más eficiente reduciendo los consumos y por tanto generando ahorros económicos” declara Pablo Barrenechea Abecia, Director Misión Clima y Mercado de la Sostenibilidad (ECODES).

A nivel nacional, Hostelería #PorElClima cerró 2025 con 18.129 bares, restaurantes y cafeterías adheridos, lo que supone un crecimiento del 31% respecto a 2024. Desde su puesta en marcha en 2017, los establecimientos adheridos han puesto en marcha más de 313.800 acciones en favor del clima.

Bonos climáticos: ayudas directas para transformar los bares y restaurantes desde dentro

La evolución de Hostelería #PorElClima llevó, en 2023, a poner en marcha un programa de bonos climáticos, ayudas económicas directas de 1.000, 2.000 y 4.000 euros para que los establecimientos puedan implementar mejoras tecnológicas orientadas a la reducción de emisiones y al ahorro de costes derivados de los consumos.

Entre 2023 y 2025, se han implementado 275 bonos climáticos. Estas actuaciones han supuesto una inversión acumulada de más de 780.000 euros por parte de Coca-Cola. Los bonos se utilizan para sustituir tecnologías antiguas por otras más nuevas y eficientes y conllevan una medición de huella de carbono previa para identificar las fuentes de emisiones la compensación de esa huella, así como la certificación CERO CO₂ de los establecimientos. Un año después se vuelve a hacer la medición para comprobar la eficacia de la medida tanto a nivel de reducción de emisiones como de ahorro de costes.

Datos para avanzar: el Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero

Hostelería #PorElClima, además, lanzó en 2024 el Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero, una herramienta pionera que aporta la radiografía más completa elaborada hasta ahora sobre el impacto climático y el avance en sostenibilidad de bares, restaurantes y cafeterías en España. A cierre de 2025, Hostelería #PorElClima publicó una actualización de los datos, incorporando nuevos ‘insights’ para el sector.

El estudio se basa en el análisis de 278 primeras mediciones de huella de carbono de los años 2023 y 2024, 93 segundas mediciones de 2024 y 154 actuaciones de mejora tecnológica implantadas a lo largo de estos dos años, aportando datos actualizados que confirman el compromiso del sector —en un momento decisivo de cambio— con la reducción de emisiones.

El 60% de los establecimientos que hicieron alguna mejora como sustitución de luminarias, cambio a tecnologías más eficientes o sistemas de ahorro de agua, a través del programa de bonos climáticos 2023, lograron disminuir su huella de carbono al año siguiente en un 20% de media, evitando la emisión de un total de 234 toneladas de CO2e en su conjunto. Esta cifra es equivalente a las emisiones anuales de 7 restaurantes o de 22 bares.

Pegatina en la puerta del local

El Observatorio se nutre también, entre otras fuentes, de las auto mediciones de huella de carbono realizadas a los establecimientos participantes. Todo ello proporciona información clave para mejorar la toma de decisiones, avanzar en la reducción de emisiones y aumentar la eficiencia de los negocios hosteleros, reforzando el papel del sector como agente activo frente al cambio climático.