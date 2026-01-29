Ángel Carracedo llena el Pazo da Cultura carballés para hablar sobre el genoma humano

Charla Carracedo sobre genoma humano Mar Casal

El genetista y catedrático de Medicina Legal Ángel Carracedo Álvarez llenó este jueves el Pazo da Cultura de Carballo con su charla Proxecto Xenoma Galicia, organizada por el Instituto de Estudos Bergantiñáns (IEB). Carracedo, que agradeció que vuelvan a confiar en él, se mostró muy ilusionado por este proyecto, que permitirá detectar de forma precoz diferentes enfermedades.

El catedrático explicó que estamos condicionados por el ambiente que nos rodea y los genes aproximadamente en un 50% de cada uno, aunque los porcentajes varían en las distintas patologías. Así, indicó, el cáncer es más ambiental que genético, influyendo en un 75% todo lo que nos rodea.

Sin embargo, en las enfermedades psiquiátricas ocurre lo contrario, influyendo entorno al 80% los genes en casos como la esquizofrenia. Carracedo destacó que los genes son como “el libro de instruccións” de las personas, y esos libros de ADN (es decir, el genoma humano), contienen unas 3.300 millones de letras “en 23 tomos”. En libros, esto equivaldría a la Torre de Hércules o la catedral de Santiago, precisó Antón Carracedo. Su charla, en un tono ameno y didáctico, levantó un gran interés entre los asistentes, que expresaron su admiración por el doctor.