Carballo dinamiza la plaza de abastos con varias actividades y una nueva asociación

Los placeros, junto al concejal de Feiras e Mercados y el alcalde de Carballo (ambos sentados en el centro), ayer presentando el programa Mar Casal

El Concello de Carballo ha iniciado una nueva etapa en la gestión y promoción del mercado municipal con la puesta en marcha de un plan de dinamización que busca reforzar su papel como espacio comercial de referencia y como punto de encuentro social. La estrategia municipal combina programación continua de actividades, incentivos al consumo y una mayor implicación directa de los propios profesionales del recinto a través de la creación de una nueva asociación sectorial.

La presentación del proyecto se realizó este jueves en el propio mercado y contó con la presencia del alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela; y representantes de la recién constituida asociación A Praza, que agrupa a los propios placeros que desarrollan su actividad en las instalaciones municipales. La nueva entidad está presidida por Ángeles Bello y tiene como tesorero a Óscar Vázquez.

Desde el gobierno local se insiste en que el objetivo es adaptar el mercado a los hábitos actuales sin perder su identidad tradicional. El concejal Ramón Varela subrayó que el plan supone “un paso decisivo para consolidar o mercado como un espazo vivo, moderno e adaptado ás necesidades actuais, mantendo intacto o esencial: a calidade do produto e a confianza coa clientela”. Añadió además que la dinamización no puede limitarse a campañas puntuales, sino que “debe ser unha estratexia sostida no tempo para que a actividade do mercado se note na vida diaria de Carballo”.

Uno de los principales instrumentos del plan será una tarjeta de fidelización con la que se pretende premiar las compras habituales en los distintos puestos. Cada compra permitirá obtener un sello y, una vez reunidos 21, la persona usuaria podrá depositar la tarjeta en una urna habilitada en el acceso principal y participar en un sorteo anual que se celebrará en diciembre. Los premios consistirán en vales de compra para gastar exclusivamente en el propio mercado: 700 euros para el primer premio, 420 para el segundo y 280 para el tercero, repartidos en diferentes importes.

Estabilidad organizativa

La creación de la asociación A Praza pretende dar estabilidad organizativa al sector y facilitar la coordinación con el Concello. Ángeles Bello explicó que la nueva entidad nace con vocación de permanencia y de colaboración activa: “A Praza nace para sumar, para propoñer e para facer do mercado un espazo aínda máis próximo, participativo e atractivo”. Por su parte, Óscar Vázquez destacó que el mercado cuenta con producto y clientela fiel, pero que necesitaba una estructura común para organizar iniciativas: “O mercado municipal ten moita vida e moita calidade, e o que facemos coa asociación é crear unha ferramenta común para organizar iniciativas e defender un modelo de compra responsable e de proximidade”.

El alcalde de Carballo situó el mercado municipal como una pieza estratégica dentro del comercio local y de la identidad urbana. Daniel Pérez recordó que no se trata solo de un espacio de venta: “O mercado municipal non é só un lugar para mercar: é un espazo de encontro e identidade, un motor económico e unha garantía de produto fresco e de calidade”. Añadió que la constitución de la asociación profesional permite dar un paso adelante en la gestión compartida ya que “significa organización, colaboración e visión de futuro”.

Programa estable

El plan se desarrollará durante todo el año e implicará tanto a los puestos interiores como a los exteriores, además de a las asociaciones sociales que ocupan provisionalmente espacios en el edificio. El compromiso municipal es que cada mes se lleve a cabo al menos una actividad vinculada a alguno de los sectores representados en la plaza.

Para el primer cuatrimestre ya se ha diseñado un calendario específico. En febrero, con motivo del Entroido, se organizarán degustaciones de productos típicos elaborados con materia prima del propio mercado, además del sorteo de una cesta temática y una campaña promocional que permitirá obtener bolsas de tela y distintivos por volumen de compra. En marzo arrancará una nueva edición de MercaEscola, un programa formativo dirigido a personas adultas en el que se abordarán cuestiones relacionadas con el consumo responsable, la salud y los servicios públicos.

Durante ese mes también se celebrará el Mes das persoas consumidoras, con el sorteo de diez carros de la compra entre quienes realicen adquisiciones en los puestos. En abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, se desarrollarán actividades centradas en la promoción de hábitos saludables y en la relación entre alimentación y bienestar. A finales de mes se celebrará la campaña de Pascua, en la que cada compra dará derecho a un pequeño obsequio tradicional hasta agotar existencia.