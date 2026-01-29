‘Pementa Rosa’ recibe por cuarto año el aval Big-Gourdman por su relación calidad-precio

Los chefs gallegos que acudieron a recoger su distinción en la última jornada de Madrid Fusion Cedida

El restaurante carballés ‘Pementa Rosa’ sigue estando de enhorabuena.

El matrimonio formado por Rocío Martínez y Rubén García que regenta el negocio desde que abrió sus puertas hace trece años, se desplazó el pasado miércoles a Madrid para recoger el sello Big Gourdman que por cuanto año consecutivo les ha otorgado la Guía Michelín por su relación calidad-precio.

De lo difícil que resulta hacerse con esta distinción da idea el hecho de que este año solo lo han logrado a nivel de toda Galicia 19 locales, entre los que también figura el camariñán Villa de Oro.

En el caso de ‘Pementa Rosa', el reconocimiento se suma al concedido por la plataforma europea The Fork de reservas online en base a las comentarios y opiniones emitidos por la clientela a lo largo de todo el año pasado, que le sitúan como el restaurante mejor valorado de Galicia y el número 52 a nivel del conjunto de toda España.

En el top 100 de restaurantes mejor valorados de 2025 también figura el restaurante Material de Malpica de Bergantiños.

“Se trata de una distinción que nos hace especial ilusión recibir porque es el resultado de las valoraciones efectuadas a través de la plataforma The Fork por gente que reservó y comió en nuestro local”, dice Rubén García ‘Benchu’.

El hostelero carballés explica que dicha plataforma, en la que figuran los establecimientos más conocidos del país, también pertenece a la Guía Michelín y cuenta con una gran credibilidad por reflejar las experiencias vividas por los comensales en los locales adheridos.

Con respecto al sello Guía Michelín, considera que tiene sus pros y sus contras: “A nivel local, sobre todo si estás en una localidad pequeña, te perjudica, pero a nivel global es indudable que te beneficia mucho, por más que uno de los secretos de nuestro negocio está en la buena relación calidad-precio. Nuestro ticket medio oscila entre 50 y 60 euros pero ofrecemos mucha calidad, con producto kilómetro 0, además de encargarnos de todo el proceso de elaboración”.

Su mujer, Rocío Martínez, en su calidad de jefa de cocina de ‘Pementa Rosa’, fue la encargada de recibir el miércoles en las instalaciones del recinto madrileño de Ifema su cuarta chaquetilla Big Gourdman, acto que el matrimonio carballés compartió con la mayor parte de los chefs gallegos también premiados, y en el que estuvo rodeado por sus familiares más cercanos.