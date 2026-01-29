Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

‘Pementa Rosa’ recibe por cuarto año el aval Big-Gourdman por su relación calidad-precio

El matrimonio que regenta el restaurante carballés recogió la distinción de la Guía Michelín en la clausura de Madrid Fusión

Manuel Froxán Rial
29/01/2026 21:40
Los chefs gallegos que acudieron a recoger su distinción en la última jornada de Madrid Fusion
Los chefs gallegos que acudieron a recoger su distinción en la última jornada de Madrid Fusion
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El restaurante carballés ‘Pementa Rosa’ sigue estando de enhorabuena.

El matrimonio formado por Rocío Martínez y Rubén García que regenta el negocio desde que abrió sus puertas hace trece años, se desplazó el pasado miércoles a Madrid para recoger el sello Big Gourdman que por cuanto año consecutivo les ha otorgado la Guía Michelín por su relación calidad-precio. 

De lo difícil que resulta hacerse con esta distinción da idea el hecho de que este año solo lo han logrado a nivel de toda Galicia 19 locales, entre los que también figura el camariñán Villa de Oro. 

En el caso de ‘Pementa Rosa', el reconocimiento se suma al concedido por la plataforma europea The Fork de reservas online en base a las comentarios y opiniones emitidos por la clientela a lo largo de todo el año pasado, que le sitúan como el restaurante mejor valorado de Galicia y el número 52 a nivel del conjunto de toda España. 

En el top 100 de restaurantes mejor valorados de 2025 también figura el restaurante Material de Malpica de Bergantiños. 

“Se trata de una distinción que nos hace especial ilusión recibir porque es el resultado de las valoraciones efectuadas a través de la plataforma The Fork por gente que reservó y comió en nuestro local”, dice Rubén García ‘Benchu’. 

El hostelero carballés explica que dicha plataforma, en la que figuran los establecimientos más conocidos del país, también pertenece a la Guía Michelín y cuenta con una gran credibilidad por reflejar las experiencias vividas por los comensales en los locales adheridos. 

Con respecto al sello Guía Michelín, considera que tiene sus pros y sus contras: “A nivel local, sobre todo si estás en una localidad pequeña, te perjudica, pero a nivel global es indudable que te beneficia mucho, por más que uno de los secretos de nuestro negocio está en la buena relación calidad-precio. Nuestro ticket medio oscila entre 50 y 60 euros pero ofrecemos mucha calidad, con producto kilómetro 0, además de encargarnos de todo el proceso de elaboración”. 

Su mujer, Rocío Martínez, en su calidad de jefa de cocina de ‘Pementa Rosa’, fue la encargada de recibir el miércoles en las instalaciones del recinto madrileño de Ifema su cuarta chaquetilla Big Gourdman, acto que el matrimonio carballés compartió con la mayor parte de los chefs gallegos también premiados, y en el que estuvo rodeado por sus familiares más cercanos.

Rocío Martínez con su chaquetilla Michelín
Rocío Martínez con su chaquetilla Michelín
Cedida
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Charla Carracedo sobre genoma humano

Ángel Carracedo llena el Pazo da Cultura carballés para hablar sobre el genoma humano
Redacción
Inauguración Cash Record de Cee

Abre sus puertas el nuevo Cash Record de Cee, ubicado en el parque empresarial
Rosa Balsa Silveira
Instituto Carballo

Confirmada la condena de dos años y medio de cárcel por un manotazo mortal en Carballo
Redacción
Policía Local A Coruña

Detenido el carballés ‘Japito’ conduciendo con el carné retirado hasta 2051
Redacción