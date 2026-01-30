Goiáns estrena su centro social mientras espera el inicio de las obras en la AC-414

El nuevo centro social de Goiáns Cedida

La parroquia carballesa de Goiáns vivió la tarde del jueves una jornada especial con la celebración de su consello parroquial, marcada no tanto por los asuntos tratados como por el escenario elegido: el nuevo centro social, una de las principales reivindicaciones vecinales y que por fin se ha hecho realidad. La apertura del edificio despertó una notable expectación entre los vecinos, que pudieron conocer por primera vez unas instalaciones llamadas a convertirse en punto de encuentro y actividad comunitaria.

El alcalde, Daniel Pérez, presidió la reunión acompañado por los concejales Ramón Varela (Participación Vecinal), Luis Lamas (Obras) y Maruxa Suárez (Cultura e Festas). Durante el acto, el regidor subrayó el carácter vecinal del nuevo espacio y animó a la parroquia a darle uso y contenido, destacando el compromiso municipal para colaborar en su dinamización. Luis Lamas repasó el largo proceso que permitió materializar el proyecto, desde la petición inicial de las vecinos hasta su ejecución definitiva.

Recordó la votación popular para decidir el emplazamiento, la posterior modificación urbanística, la redacción del proyecto incorporando sugerencias vecinales, la licitación y, finalmente, la construcción del edificio. A partir de ahora, como ocurre en otras parroquias, la gestión del centro corresponderá a las entidades locales. En este sentido, Maruxa Suárez animó a los vecinos a organizarse, programar actividades y trasladar al Concello las necesidades que surjan del uso cotidiano del espacio.

El edificio ya está equipado con un despacho completo, un archivo, sesenta sillas y varias mesas para el salón grande. El resto del mobiliario necesario se irá completando “a demanda”, según señalan fuentes municipales.

Actuaciones para este año

Por su parte, Varela informó de los dos proyectos principales previstos para Goiáns en este año, ambos derivados de propuestas formuladas en el propio consejo parroquial. El primero es la mejora de la accesibilidad en la carretera AC-414 a la altura de Xoane da Estrada, una vez finalizada la actuación de la Xunta sobre la calzada. La intervención permitirá acondicionar 1.250 metros de aceras y facilitar el acceso a las viviendas, con un presupuesto de 146.087 euros. El proyecto ya cuenta con propuesta de adjudicación, por lo que el inicio de los trabajos es inminente.

El segundo proyecto relevante será la ampliación de la red de saneamiento en Bas, que saldrá a licitación próximamente con una inversión prevista de 162.486,89 euros. Esta actuación busca mejorar los servicios básicos de la parroquia y responder a una demanda reiterada de los vecinos.

El alcalde solicitó a los vecinos que defina nuevas prioridades para futuros proyectos generales y recordó que las peticiones puntuales no tienen que esperar al consejo parroquial, ya que pueden canalizarse a través de la Concejalía de Participación Vecinal para intentar darles respuesta con mayor agilidad. Asimismo, el regidor animó a los vecinos de Goiáns a organizar un acto oficial de inauguración del centro social, para el que contará con el apoyo del Concello.