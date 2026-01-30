Los empresarios carballeses conocen las líneas de financiación del Igape

Charla informativa sobre las líneas de financiación del Igape en Carballo Mar Casal

Afigal celebró este viernes en el polígono de Carballo una jornada informativa para presentar las nuevas líneas de financiación del Igape destinadas a pymes y autónomos gallegos. El encuentro, desarrollado en el vivero de empresas reunió a empresarios y emprendedores interesados en conocer las oportunidades que ofrecen estos instrumentos financieros.

Durante la sesión, Jacobo Ortiz, director comercial de Afigal, explicó el funcionamiento de las nuevas líneas de apoyo impulsadas por el Instituto Galego de Promoción Económica y resolvió las dudas de los asistentes sobre las distintas opciones de financiación disponibles para impulsar sus proyectos empresariales.