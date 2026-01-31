Mi cuenta

Rotura balsa de agua en Monte Neme
Carballo

La rotura de una galería del Monte Neme y arrastra monte abajo agua y lodo de una de las balsas

La zona más afectada está en Malpica

Redacción
31/01/2026 12:56

La rotura de una galería de las antiguas minas de Monte Neme ha provocado un torrente de agua procedente de una de las balsas, en la que el nivel bajó aproximadamente unos tres metros. Es consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días. 

La Policía Local y Protección Civil de Carballo se encuentran en el lugar y cortaron el tráfico en la pista que comunica Carballo con Malpica. Los alcaldes de ambos municipios están en contacto. Carballo se ha ofrecido a colaborar ya que la mayor parte de los daños se concentran en territorio de Malpica. 

La galería por donde salió el agua en Monte Neme

Dada la situación del terreno y la previsión de que siga lloviendo en los próximos días, se pide a la ciudadanía extremar la precaución y evitar acercarse a la zona de Monte Neme, tanto por el lado de Malpica como por el de Carballo. 

Se están valorando los daños, aunque en principio el lodo y el agua no han llegado a las viviendas.

