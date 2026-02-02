‘MercaEscola’ llenará al mercado carballés de charlas, talleres y salidas guiadas durante la primavera

Daniel Pérez y Ramón Varela presentando este lunes 'MercaEscola' Mar Casal

El mercado municipal de Carballo volverá a convertirse esta primavera en un espacio de aprendizaje y encuentro ciudadano con una nueva edición de ‘MercaEscola’, un programa formativo dirigido a personas adultas que se desarrollará entre el 2 de marzo y el 25 de mayo. La iniciativa, impulsada por la concejalía de Feiras e Mercados, ofrecerá un total de trece actividades gratuitas que se celebrarán mayoritariamente en la sala Cervantes del propio mercado.

El programa fue presentado por el concejal responsable del área, Ramón Varela, y por el alcalde, Daniel Pérez, quienes subrayaron el valor de este proyecto como herramienta para dinamizar el mercado municipal y reforzar su papel como espacio comunitario. Las sesiones se estructuran en cuatro grandes bloques temáticos: consumo, salud, servicios públicos y medio ambiente, con un enfoque práctico orientado a la vida diaria. Varela destacó que “MercaEscola é unha forma de achegar o mercado á veciñanza desde outro enfoque: como un espazo onde tamén se vén aprender, informarse e compartir.

Con esta programación queremos dinamizar o Mercado Municipal e facer que a cidadanía o sinta como algo propio, útil e vivo ao longo de todo o ano”. En la misma línea, el alcalde señaló que “con MercaEscola facemos do Mercado Municipal un espazo útil, vivo e participativo, que vai máis alá da compra diaria: é un punto de encontro onde a veciñanza pode aprender, informarse e compartir experiencias sobre cuestións que nos afectan a todos, como o consumo, a saúde ou o coidado do medio ambiente”. El acceso a todas las actividades será gratuito, aunque con plazas limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente a través de la web municipal (carballo.gal).

El objetivo es facilitar a la ciudadanía herramientas para desenvolverse mejor en ámbitos como los derechos del consumidor, el uso responsable de los servicios públicos o la protección del entorno natural, al tiempo que se fomenta la convivencia y la participación. El programa combina charlas, talleres prácticos, proyecciones audiovisuales y salidas guiadas. La programación arrancará el 2 de marzo con una sesión sobre derechos de consumo a cargo del Instituto Galego de Consumo e da Competencia, y continuará con la proyección del cortometraje “Adeus, Berta” y un coloquio posterior.

En las semanas siguientes habrá encuentros con especialistas como el reumatólogo Francisco Blanco, visitas a las instalaciones de Gestagua para conocer la gestión del agua, sesiones informativas sobre salud femenina, charlas sobre suministros domésticos, seguridad vial y servicios bancarios, así como talleres medioambientales sobre el estado del río Anllóns y la compostaje. El calendario se completa con una visita guiada al archivo municipal, una sesión de mindfulness impartida por el centro Aqí&Agora y una salida final a Aldemunde para conocer el patrimonio y la realidad de esta parroquia.

En la organización del programa colaboran distintas áreas municipales, entre ellas Cultura y Festas, Servizos e Medio Ambiente, Mobilidade e Policía, Arquivos e Bibliotecas y Comunicación, además de entidades y profesionales como el Instituto Galego de Consumo e da Competencia, el Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía de la Universidade da Coruña, Gestagua, Rocío Díaz Fisioterapia o Aqí&Agora Centro de Mindfulness.

Desde el Concello destacan que MercaEscola refuerza la función social del mercado municipal como algo más que un espacio comercial, convirtiéndolo en un punto de referencia para la formación, la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias. La intención es consolidar esta línea de trabajo en el tiempo y mantener una programación estable que permita atraer nuevos públicos al mercado y fortalecer el comercio de proximidad a través de una oferta cultural y educativa continua.