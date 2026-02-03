Mi cuenta

Carballo

El aula Cemit de Carballo, entre las candidatas a ser la referencia de Galicia en 2026

El espacio sirve tanto para dar clases de informática como para campamentos digitales

Redacción
03/02/2026 22:03
El alcalde, el concejal y la técnica responsable visitaron la aula Cemit | cedida
 Una comisión formada por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y la Federación de Municipios y Provincias (Fegamp) ha propuesto al aula Cemit de Carballo como candidata a aula de referencia del 2026 en Galicia, en el marco del Plan de reforma y ampliación de la red de aulas Cemit para la plena capacitación digital de la sociedad gallega 2022-2025.

Para el alcalde, Daniel Pérez, este reconocimiento supone “un recoñecemento ao traballo realizado, a aula de Carballo leva anos ofrecendo formación dixita de calidade, adaptada as necesidades reais da veciñanza”, y añade que optar a aula de referencia pone en valor el esfuerzo continuado y el buen trabajo del equipo formador. 

Durante la visita al aula, Pérez estuvo acompañado por el concelleiro de Innovación, Formación y Emprego, Iván Andrade, y por la técnica responsable del aula, Milagros Antelo. 

El concelleiro destacó que “supón un impulso para a inclusión dixital, xa que como aula de referencia podería reforzar o seu papel na loita contra a fenda dixital, chegando a máis persoas maiores, desempregadas, mocidade ou colectivos con dificultades de acceso ás tecnoloxías”. 

Por su parte, Milagros Antelo señaló como aspecto destacable el impacto directo que puede tener en el desarrollo local “ contribúe á mellora da empregabilidade, ao emprendemento dixital e á capacitación da cidadanía”.

Además de su labor como escuela de informática, el aula Cemit de Carballo ha organizado en los últimos años campamentos digitales para jóvenes, talleres de impresión 3D y diversos cursos de formación. 

