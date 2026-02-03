Vieiro recibió 279 consultas en su programa de atención y asesoramiento

La presidenta de Vieiro, Fina Rey, y el vicepresidente, Xosé María Arán, presentaron el informe anual correspondiente al año 2025 de Información, Atención y Asesoramiento, que ofrece ayuda con problemas derivadas de conductas adictivas. Se atendieron 279 demandas presenciales (76) y telefónicas (203). El principal motivo de consulta fue para pedir información sobre programas de prevención; el segundo, sobre centros de deshabituación relacionadas con el consumo de cocaína o alcohol, y en menos medida de heroínas, nuevas tecnologías y cannabis. Las demandas relacionadas con la orientación de habilidades y estrategias psicoeducativas de orientación a familias para el manejo de conductas de riesgo ocuparían el tercer lugar.