Aumenta la oferta de naves y parcelas en alquiler para paliar la falta de suelo en el polígono de Carballo

Interior de la una de las naves en alquiler del polígono De las Naves

Con una ocupación del suelo prácticamente total y sin parcelas de promoción pública disponibles, el alquiler de naves e incluso de parcelas en el polígono de Carballo es una de las medidas más utilizadas en la actualidad para asentarse en el parque mientras se hace realidad la demandada ampliación. No se trata de una medida nueva, porque ya lleva varios años en marcha, pero sí se ha consolidado, aumentando cada vez más la oferta de espacios, según se refleja en la bolsa inmobiliaria del parque.

En la actualidad, esta bolsa tiene un total de quince parcelas, naves y oficina en alquiler, cuando hace unos cuatro años apenas llegaban a la decena. No obstante, la principal limitación es el tamaño, lo que obliga que los proyectos que se lleven a cabo sean de tamaño pequeño o mediano.

Entre las tres parcelas sin edificar que están en alquiler, la de mayor tamaño tiene 3.000 metros cuadrados y está ubicada en la calle Cobre de la primera fase, que ya lleva varios años en la bolsa. Entre las calles Wolframio y Titanio de la segunda fase, hay otra parcela de mil metros cuadrados y en la calle Cobre está la tercera parcela en alquiler, también de mil metros cuadrados.

En ninguno de los casos figura el precio o las condiciones del alquiler, que deben consultarse bien en la Ecoxem y negociarse con los propietarios. La oferta de naves en alquiler es mucho mayor, tanto en la bolsa del polígono como en los portales inmobiliarios. Las naves de nueva construcción ubicadas en la segunda fase del parque son las que cotizan a mayor precio: entre 4.000 y 6.000 euros al mes. La primera es una nave de 1.800 metros cuadrados construida en una parcela de 2.000 metros cuadrados.

En la calle Wolframio está la nave en alquiler más cara, que dispone de 4.500 metros cuadrados distribuidos en varias plantas con zona de exposición, baños, vestuarios y oficinas. No es una nave que esté acabada del todo, y su finalización “podría adaptarse a las necesidades particulares del inquilino, concediendo la propiedad facilidades”. Son precios bastante elevados, que hacen que estas naves lleven muchos años en alquiler.

Pero lo cierto es que la oferta de alquiler de naves es más amplia y se pueden encontrar ofertas más asequibles en la primera fase. En esta zona hay naves de unos mil euros al mes hasta 1.495 euros mensuales por un taller de chapa y pintura. Los que precisen instalaciones administrativas más que industriales, también tienen la posibilidad de alquilar oficinas en el polígono, incluida la de la antigua sede de la comunidad de propietarios.