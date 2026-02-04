Más de 150 empresas se implantaron en el polígono de Carballo en 14 años

Vista del polígono de Bértoa, en Carballo IG

En los últimos 14 años el polígono de Carballo ha dado un vuelco de 180 grados. De un parque empresarial mediano de promoción privada se ha convertido en el último quindenio en uno de los más dinámicos de Galicia, con 151 nuevas empresas instaladas desde 2012, que representan el 66% de los 230 negocios que operan en el polígono de Bértoa.

Así lo destaca el gerente del parque, Pablo Rodríguez, que en una entrevista en el Colegio de Economistas de A Coruña sitúa este proceso de crecimiento como resultado de una combinación de dinamismo empresarial y cambios en la forma de gestionar el parque.

En la actualidad, estas 230 empresas que alberga el polígono de Carballo representan a 36 sectores distintos –lo que supone un perfil empresarial muy diversificado–­, con una facturación conjunta superior a los 450 millones de euros y alrededor de 3.000 empleos directos. La metalurgia es el sector con mayor peso, tanto en empleo como en volumen de negocio, seguida por la construcción y el comercio. Junto a ellos, existen actividades con menor presencia en número de empresas pero con un impacto relevante, como el textil o los plásticos, así como compañías muy especializadas.

En este sentido, Rodríguez destaca que predominan las pequeñas y medianas empresas, con un grupo consolidado de firmas de tamaño medio. “El polígono es claramente un polígono de pymes”, subraya el gerente, dirigidas por personas con “un perfil relativamente joven”, pero con “muchas segundas y terceras generaciones y también nuevos emprendedores”, lo que refleja una base empresarial estable pero en continua renovación.

El crecimiento en cuanto a número de empresas ha llevado aparejado en los últimos años cambios en el ámbito de la gestión. Cabe recordar que desde el 1 de enero está operativa la Ecoxem, la primera Entidad de Conservación, Gestión y Modernización que se creó en Galicia para adaptarse al nuevo modelo de gestión profesional que se le pretende dar a las áreas empresariales gallegas.

Este paso ha permitido ordenar la gestión, mejorar la coordinación interna y planificar inversiones con una visión a medio y largo plazo. Esa profesionalización se ha traducido en más servicios y en una mayor implicación de las administraciones públicas. En los últimos años se han ejecutado inversiones relevantes para mejorar los equipamientos y la funcionalidad del polígono, lo que ha contribuido a reforzar su atractivo para nuevas empresas. El objetivo a corto plazo es avanzar hacia la certificación como Polígono Empresarial de Calidad, un estándar que evalúa la gestión, las infraestructuras, los servicios y el impacto social. “Se trata de avanzar hacia un parque más moderno y mejor gestionado”, resume el gerente.

Los retos

Este dinamismo y profesionalización que ha transformado el polígono de Carballo en los últimos 14 años ha puesto sobre la mesa retos a los que es preciso hacer frente para seguir permitiendo la expansión del parque. El principal reto inmediato, como ya es sabido, es la falta de suelo. La ampliación prevista, cuyo inicio se sitúa a lo lardo del próximo año, supondrá un incremento de más del 50% de la superficie industrial.

Este crecimiento permitirá atender la demanda empresarial acumulada y consolidar al parque como uno de los nodos industriales del eje que conecta el puerto exterior de A Coruña con los polígonos arteixáns de Sabón, y Morás, A Laracha y Carballo, todos ellos articulados en torno a la AG-55. Según Rodríguez, “este ámbito está llamado a jugar un papel clave en el desarrollo económico de Galicia, con un impacto positivo en el empleo, actividad empresarial y fijación de población en la comarca”.

Junto a la ampliación, otro desafío es la mejora de las comunicaciones, en concreto la ejecución de la circunvalación que conecte el tráfico del polígono con el sur de Galicia sin tener que pasar por el casco urbano de Carballo. En el plano laboral, el polígono se enfrenta a una dificultad creciente para captar personal. A pesar de las tasas actuales de desempleo, Rodríguez destaca que existe un desajuste entre la formación disponible y las necesidades reales de las empresas.

“Hay un problema muy transversal que afecta a muchas empresas gallegas: la dificultad de captar personal”, señala Rodríguez. Para paliar esta situación, desde el parque se han impulsado iniciativas como la bolsa de empleo con unas 1.300 personas inscritas y más de 200 ofertas gestionadas y programas formativos de FP –como el de automoción que empezó este curso– vinculados a sectores concretos, que han permitido alinear mejor la oferta educativa con la demanda empresarial. “Esta capacidad de coordinar actores a nivel local es lo que diferencia a los territorios más competitivos y con mayor capacidad de generar empleo de calidad”, apunta el gerente.