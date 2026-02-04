Territorio Regueifa se estrena en el corazón de la improvisación oral

El elenco, dirección, Ainé, Centro Dramático, FIOT y Concello en la presentación del espectáculo | mar casal

Territorio Regueifa llega este viernes al Pazo da Cultura de Carballo, a las 21.00 horas, en una función con la que el Festival Internacional Outono de Teatro retoma su programación cinco meses después.

El espectáculo combina música, teatro, improvisación y humor, pero también divulgación en torno a la regueifa, tal y como destacó su director, José L. Prieto, durante la presentación.

En el acto participaron también los intérpretes de la obra, Manolo Maseda, Lupe Blanco y Josinho da Teixeira; el director del Fiot, Alberto Sueiro; el director del Centro Dramático Galego, Fran Núñez; y el productor de Ainé Producións, Álvaro Pérez Becerra. En representación del Concello de Carballo asistieron el alcalde, Daniel Pérez, y la concejala de Cultura y Fiestas, Maruxa Suárez.

Todos coincidieron en señalar Carballo como el lugar idóneo para presentar el proyecto, al considerarlo el corazón de la regueifa y del teatro. Tras la función de este viernes, Territorio Regueifa continuará su gira el sábado en Redondela y ya tiene actuaciones previstas en otros puntos de Galicia.

Desde Ainé Producións, Álvaro Pérez subrayó que el proyecto nace de la unión de elementos que “tenían que encontrarse en algún momento”.

La regueifa al teatro

Por su parte, José L. Prieto explicó que llegó al mundo de la regueifa sin conocerlo en profundidad y que el proceso lo convirtió en un firme defensor de esta expresión cultural, deseando que el público recorra el mismo camino.

Los intérpretes coincidieron en calificar el espectáculo como un sueño cumplido, al lograr llevar la regueifa a los teatros. Lupe Blanco destacó la emoción de estrenar “en casa”, mientras que Manolo Maseda recordó que hace solo dos años parecía impensable un proyecto de estas características, así como la nominación del documental ‘Al son de la nueva regueifa’ a los Premios Mestre Mateo.

Josinho da Teixeira agradeció el apoyo recibido tras el aplazamiento del estreno por su accidente y recalcó que la presentación debía celebrarse “en la capital de la regueifa”.

Desde el Centro Dramático Galego, Fran Núñez puso en valor la colaboración entre instituciones y entidades, señalando que Territorio Regueifa amplía el concepto tradicional de teatro y apuesta por la mezcla como fuente de riqueza escénica.

Por su parte, la concejala Maruxa Suárez felicitó al Fiot por su tercer puesto en el ranking del Observatorio de la Cultura y destacó la capacidad de la regueifa para adaptarse a los tiempos actuales, mientras que el alcalde, Daniel Pérez, reafirmó el papel de la regueifa en la identidad carballesa y de la comarca, señalando a Lupe Blanco como su principal referente en la actualidad.