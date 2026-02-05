Concurso de disfraces, Enterro da Sardiña y Chorón, protagonistas del Entroido de Carballo

Disfraces en el Entroido de Carballo Raúl López Molina

Los disfraces invadirán Carballo un año más con actividades durante un mes, entre el 7 de febrero y el 7 de marzo. Ruadas, música, pasacalles, circo, bailes infantiles, cocidos o fiestas son las principales propuestas durante este tiempo, aunque con tres principales protagonistas, los Enterros do Chorón y de la Sardiña y concurso de disfraces del domingo 15 de febrero, que estará presentado por Lupe Blanco.

En total son más de 10.000 euros en premios, de los que 4.500 están destinados a gratificaciones. El mismo día después del concurso habrá baile para los mayores en la plaza con el dúo Veneguay. El lunes 16 será el turno de los más pequeños, con una fiesta infantil a partir de las 18.00 horas, mientras que el martes 17 tendrá lugar el tradicional Enterro da Sardiña (19.00 horas), con la colaboración del Aula de Teatro de Carballo.

Para calentar motores, el sábado de Entroido, el día 14, tendrá lugar el tercer aniversario del Renacemento do Chorón en el barrio da Milagrosa, en una completa jornada festiva. En las parroquias carballesas también se celebran distintas fiestas de Carnaval y cocidos en los próximos días. Los más madrugadores serán en Ardaña y Oza, que abren el calendario festivo mañana sábado.