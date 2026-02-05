El personal de los autobuses vota contra el preacuerdo alcanzado por CCOO, UGT y la patronal

autobús EC

El personal del transporte de viajeros por carretera de la provincia votó el miércoles mayoritariamente en contra del preacuerdo de convenio alcanzado el lunes entre CCOO, UGT y la patronal, con 831 papeletas en contra frente a 336 a favor, según informaron los sindicatos.

La CIG, que no se sumó al acuerdo, considera que el convenio no cumple con los objetivos del sector ni resulta suficiente tras dos meses de conflicto y diez días de huelgas intermitentes. Anuncia que pedirá una reunión urgente de mediación y mantendrá la suspensión de la huelga indefinida, dando como plazo hasta el lunes para alcanzar un acuerdo definitivo.

Las empresas que integran la patronal han reivindicado las “mejoras” del preacuerdo suscrito, que deja de tener validez al no ser respaldado por el personal.

Por su parte, el PSOE de A Coruña reclama a la Xunta que se implique en el conflicto laboral para evitar que la huelga se prolongue, ya que es un asunto que afecta a diario a miles de personas.