Diario de Ferrol

Carballo

La lluvia merma de nuevo las ferias de Carballo y Vimianzo

El mal tiempo afecta a los mercados de la comarca de forma continua 

Redacción
05/02/2026 21:59
Feria de Carballo este jueves
Mar Casal
Las lluvias volvieron a mermar las ferias semanales de Carballo y Vimianzo en la jornada de este jueves. El mal tiempo generalizado de los últimos meses está afectando notablemente a los mercados, que ven reducida su oferta y demanda.

 En la capital de Bergantiños se apreciaban menos puestos de venta y también menos clientes para abastecer sus despensas. Las verduras de temporada siguen siendo lo más demandado. En Vimianzo también hubo escasa actividad, con pocos puestos de venta por el mal tiempo. 

