Las flechas de Cupido llegan a la campaña del CCA Carballo

Presentación de la campaña del CCA por el Día de los Enamorados

El Centro Comercial Aberto (CCA) Carballo pone en marcha la campaña “Namórate do teu comercio” con motivo del Día de los Enamorados del próximo 14 de febrero. La propuesta comenzó este jueves y continuará hasta el día 14, con la participación de 51 establecimientos asociados. La nueva campaña invita a celebrar el Día de los Enamorados apostando por las compras de proximidad en los locales adheridos.

Así, en cada ticket de compra habrá un vale que permitirá participar en el juego del domingo 22 de febrero durante la jornada de feria en la Praza do Concello. En caso de lluvia se trasladará al mercado. Durante esta jornada, las personas participantes “converteranse en auténticos Cupidos lanzando dardos aos globos que conforman o gran corazón do CCA”, tal como explican desde la entidad. Con cada vale se podrán realizar dos tiradas para descubrir los premios escondidos: cheques para gastar en los locales de hostelería asociados, sesiones de cine, bolsas y bolígrafos del CCA o vales con mensajes motivadores, entre otras sorpresas.

La participación no estará sujeta a un importe mínimo de compra, excepto si así lo fija algún establecimiento. La imagen de la campaña fue presentada ayer, con la participación del alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Promoción Económica Xosé Regueira; el edil de Feiras y Mercados Ramón Varela; y la presidenta del CCA, Silvana Rama, acompañada de otros miembros de la directiva.

Silvana Rama subrayó que este tipo de campañas son posibles gracias a la “confianza da veciñanza, que día a día aposta polos nosos comercios” y agradeció el “apoio constante dos consumidores e consumidoras, así como a implicación dos establecementos asociados, que demostran que unidos somos máis fortes”. Además, destacó que “mercar no CCA non é só unha compra, é apoiar o comercio local e contribuír a manter viva a nosa vila”.

Por su parte, el regidor carballés recordó que desde el Concello también se realizan cada año diferentes iniciativas alrededor del 14 de febrero, “que nos permiten amosar o noso amor por Carballo”. “E, sen dúbida, amar o comercio local, tamén é amar a Carballo”, añadió.