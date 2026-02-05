Las reivindicaciones llegan al CRA Ponte da Pedra

Encierro en el CRA Ponte da Pedra Mar Casal

El CRA (Colegio Rural Agrupado) Ponte da Pedra de Carballo acogió ayer el tercer encierro reivindicativo organizado por CIG-Ensino y STEG para demandar a la Consellería de Educación diferentes mejoras. La secretaria comarcal de CIG Ensino Coruña, Celia Armas, manifestó que continuarán con sus reivindicaciones, sobre todo teniendo en cuenta que “nunca se viu un desprezo semellante por parte da Consellería”.

Armas García recordó que estas movilizaciones se suman a las cinco jornadas de huelga del profesorado en el primer trimestre, algo inusual en este ámbito. Entre las principales demandas se encuentra la reducción de las ratios en las aulas y el aumento del profesorado, sobre todo de personal especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y orientación, para atender al alumnado con necesidades educativas.

Armas García indicó que se eligió el CRA Ponte da Pedra para estas reivindicaciones para poner en evidencia las dificultades a mayores que tienen este tipo de centros por si singularidad, ya que tienen los colegios diseminados en el ámbito rural y una sede compartida. En estos centros es habitual compartir profesorado, que debe desplazarse entre los diferentes lugares.

Armas García denunció que la situación de los centros educativos en la comarca es una muestra más del desmantelamiento de los servicios públicos y del escaso interés de la Administración en fijar población en el medio rural, a pesar de sus promesas y anuncios. Numerosas personas participaron en el encuentro de Ponte da Pedra durante toda la tarde para apoyar las demandas de mejora en la educación.