Carballo

Nace la Asociación Musical Costa da Morte

Será presentada en sociedad este sábado en el Casino de Carballo, además de la novela de Xurxo Souto

Redacción
05/02/2026 21:30
Xurxo Souto
Xurxo Souto
IG
El Casino de Carballo acogerá mañana sábado dos actos destacados relacionados con el ámbito cultural. En primer lugar, a las 12.00 horas el polifacético Xurxo Souto presentará “A Novela do Bravú”, acompañado del presidente de la entidad, Víctor Lorenzo. 

Xurxo Souto manifestó que “acudir a un acto ao  Casino de Carballo sempre é unha dobre emoción. En primeiro lugar porque falamos dun precioso espazo cultural que triunfa día a día, sobre a ameaza da especulación, grazas ao amor e ao compromiso da cidadanía” y además, dijo, “porque diante de tanto agoiro apocalíptico, a capital  de Bergantiños é o gran referente de vida e futuro para a lingua galega”. 

Por otra parte, a las 19.00 horas tendrá lugar en las mismas instalaciones la presentación de la Asociación Musical Costa da Morte, una entidad que nace con el objetivo de promover la música y las actividades culturales de la comarca, al tratarse de una zona rica con tradición musical, pero que necesita de una mayor coordinación entre bandas, solistas y otras agrupaciones. Habrá una charla abierta y actuación musical. 

