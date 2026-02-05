Nace la Asociación Musical Costa da Morte
Será presentada en sociedad este sábado en el Casino de Carballo, además de la novela de Xurxo Souto
El Casino de Carballo acogerá mañana sábado dos actos destacados relacionados con el ámbito cultural. En primer lugar, a las 12.00 horas el polifacético Xurxo Souto presentará “A Novela do Bravú”, acompañado del presidente de la entidad, Víctor Lorenzo.
Xurxo Souto manifestó que “acudir a un acto ao Casino de Carballo sempre é unha dobre emoción. En primeiro lugar porque falamos dun precioso espazo cultural que triunfa día a día, sobre a ameaza da especulación, grazas ao amor e ao compromiso da cidadanía” y además, dijo, “porque diante de tanto agoiro apocalíptico, a capital de Bergantiños é o gran referente de vida e futuro para a lingua galega”.
Por otra parte, a las 19.00 horas tendrá lugar en las mismas instalaciones la presentación de la Asociación Musical Costa da Morte, una entidad que nace con el objetivo de promover la música y las actividades culturales de la comarca, al tratarse de una zona rica con tradición musical, pero que necesita de una mayor coordinación entre bandas, solistas y otras agrupaciones. Habrá una charla abierta y actuación musical.