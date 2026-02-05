Semfor asegura la calidad genética de los bosques gallegos

La visita de la Conselleira da Consellería do Medio Rural, María José Gómez hace un año

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitó ayer el Centro de Semillas Forestales de Galicia (Semfor), en Carballo, y destacó su labor en la reproducción forestal en los montes gallegos.

Este centro referente suministra semilla de alta calidad a viveros inscritos y destina pequeñas cantidades a proyectos de regeneración, educación, investigación y divulgación.

Según el Plan Forestal de Galicia 2021-2040, es imprescindible disponer de material de reproducción forestal de alta calidad para que las especies prosperen frente al cambio climático y las enfermedades. La labor de Semfor garantiza la conservación, sanidad y vitalidad de los recursos genéticos forestales, asegurando semillas sanas que contribuyen a la sostenibilidad de los montes.