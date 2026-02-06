Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo refuerza la recogida de aceite vegetal usado y mejora sus datos ambientales

En enero se recogieron 905 kilos evitando la contaminación de casi un millón de litros de agua

Redacción
06/02/2026 21:02
Uno de los contenedores donde se recicla el aceite | archivo
Uno de los contenedores donde se recicla el aceite | archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Carballo cerró el mes de enero con la recogida de 905 kilos de aceite vegetal usado a través de la red de 34 contenedores específicos distribuidos por el municipio, según el certificado emitido por el gestor autorizado Green Ambiental SL. 

Según explica el Concello, esta cifra supone un incremento respecto al año pasado, confirmando la evolución positiva en la recogida de este residuo doméstico y la creciente concienciación de la vecindad sobre la importancia de su correcta gestión ambiental. 

En el año 2025, la ciudadanía de Carballo depositó en los colectores habilitados un total de 15.635 kilos de aceite de cocina usado, que representa 1.237 kilos más que en 2024. 

Según los datos correspondientes al pasado mes, los 905 kilos recogidos evitaron la contaminación de cerca de 995.500 litros de agua y, una vez transformados en biocarburante, permitieron generar un ahorro de emisiones de dióxido de carbono de 2.71 toneladas. 

El aceite vegetal es un residuo altamente contaminante cuando no se gestiona adecuadamente, ya que un solo litro puede contaminar miles de litros de agua. 

Su correcta disposición en los colectores habilitados permite a su posterior tratamiento y valorización, convirtiéndolo en biocombustible y otros productor reutilizables. Esto contribuye a la economía circular y a la protección del medio ambiente.

El Concello pone a disposición ciudadana unos embudos adaptables a las botellas para facilitar la recogida de aceite en los domicilios y animan a la gente a seguir colaborando de manera activa en la separación de residuos, un gesto sencillo que influye en la mejora de la calidad ambiental del municipio. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rotura balsa Monte Neme

El PSOE acusa al Gobierno gallego de no hacer nada para garantizar la seguridad de Monte Neme
Redacción
Oscar Insua reunido con el sector

El BNG pide a la Xunta agilizar los trámites del paro para las mariscadoras de Camariñas
Redacción
El rio Grande desbordado a su paso por Vimianzo

El Río Grande de Vimianzo sigue bajo vigilancia autonómica por riesgo de crecidas
Redacción
Razo

Nueva jornada para los voluntarios de Afundación en la limpieza de Baldaio y Razo
Redacción