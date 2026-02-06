Carballo refuerza la recogida de aceite vegetal usado y mejora sus datos ambientales

Uno de los contenedores donde se recicla el aceite | archivo

El Concello de Carballo cerró el mes de enero con la recogida de 905 kilos de aceite vegetal usado a través de la red de 34 contenedores específicos distribuidos por el municipio, según el certificado emitido por el gestor autorizado Green Ambiental SL.

Según explica el Concello, esta cifra supone un incremento respecto al año pasado, confirmando la evolución positiva en la recogida de este residuo doméstico y la creciente concienciación de la vecindad sobre la importancia de su correcta gestión ambiental.

En el año 2025, la ciudadanía de Carballo depositó en los colectores habilitados un total de 15.635 kilos de aceite de cocina usado, que representa 1.237 kilos más que en 2024.

Según los datos correspondientes al pasado mes, los 905 kilos recogidos evitaron la contaminación de cerca de 995.500 litros de agua y, una vez transformados en biocarburante, permitieron generar un ahorro de emisiones de dióxido de carbono de 2.71 toneladas.

El aceite vegetal es un residuo altamente contaminante cuando no se gestiona adecuadamente, ya que un solo litro puede contaminar miles de litros de agua.

Su correcta disposición en los colectores habilitados permite a su posterior tratamiento y valorización, convirtiéndolo en biocombustible y otros productor reutilizables. Esto contribuye a la economía circular y a la protección del medio ambiente.

El Concello pone a disposición ciudadana unos embudos adaptables a las botellas para facilitar la recogida de aceite en los domicilios y animan a la gente a seguir colaborando de manera activa en la separación de residuos, un gesto sencillo que influye en la mejora de la calidad ambiental del municipio.