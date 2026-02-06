La elevada oferta no reduce los precios del alquiler comercial en Carballo

El local de Casa San Ramón lleva varios años disponible tras la jubilación de su propietaria Arán y Vales

Los precios del alquiler de locales comerciales en Carballo no han bajado pese a la amplia oferta de inmuebles que hay en el casco urbano en la actualidad. Un análisis de la oferta publicada por las principales inmobiliarias que operan en Carballo (Blancocasa y Aran y Vales) refleja que existen al menos unos 70 bajos comerciales disponibles en el casco urbano, una cifra significativa que refleja un exceso de oferta sostenido en el tiempo, con calles donde prácticamente todos los locales están en alquiler.

La mayor parte de estos inmuebles se concentran en el centro, Gran Vía, Vázquez de Parga, Fomento y el entorno del río Anllóns, áreas donde la rotación es muy baja y muchos inmuebles llevan meses, e incluso años, sin actividad.

Desde 3.000 a 250

Los precios más altos siguen siendo claramente aspiracionales. El alquiler máximo detectado alcanza los 3.000 euros mensuales para un local de unos 1.000 metros cuadrados en la Gran Vía, pensado para grandes superficies o franquicias. Le siguen otros inmuebles con precios de 2.650, 2.500 o 2.300 euros, muchos de ellos con largos periodos de vacancia.

Algunos casos son especialmente ilustrativos: el local de la calle Coruña que albergó durante 14 años el ‘A de Pako’ acaba de quedar disponible con un alquiler de 2.300 euros mensuales, mientras que el bajo de Casa San Ramón, en la calle Desiderio Varela, continúa disponible por 2.000 euros tras varios años cerrado por jubilación. Otros locales, como el antiguo Imperio, mantienen rentas de 2.500 euros sin cambios pese al paso del tiempo.

En el extremo opuesto se sitúan los locales más económicos, ubicados en zonas secundarias o con menor visibilidad comercial (Río Anllóns, Doctor Fleming, la estación de autobuses o el entorno de la iglesia) con precios que pueden bajar hasta los 250 euros mensuales, aunque asociados a locales con menor visibilidad o necesidad de inversión. El tramo más habitual en estas áreas oscila entre 300 y 350 euros mensuales, con superficies de entre 50 y 150 metros cuadrados y, en muchos casos, con claras necesidades de reforma o adaptación. La distribución de precios evidencia una fuerte segmentación.

Aproximadamente el 10% de los locales se sitúa en rentas en torno a los 2.000 euros mensuales o por encima, concentrados casi exclusivamente en el centro y la Gran Vía y correspondientes, en su mayoría, a locales de gran superficie. Otro 20% se mueve en el tramo entre 1.000 y 2.000 euros al mes, mientras que el grueso del mercado se concentra en precios intermedios: alrededor del 40% de los locales se oferta entre 600 y 1.000 euros mensuales. Por último, un 30% de los bajos comerciales se alquila por menos de 600 euros, fundamentalmente en zonas secundarias y con locales de menor tamaño o que requieren reformas.

Esta estructura sitúa el precio medio real del alquiler comercial en Carballo alrededor de los 800 euros mensuales. Pese a esta abundancia de oferta, el mercado permanece estancado desde hace varios años. Muchos propietarios optan por mantener precios elevados, lo que impide la rotación y prolonga el cierre de bajos comerciales, que en algunos casos se están convirtiendo en viviendas para alquilar, un negocio que tiene ahora mismo una mayor demanda en el municipio