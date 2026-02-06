La Mesa Local de Comercio aprueba el amplio calendario de actividades del CCA y Axober previstas para este año

Reunión de la Mesa de Comercio Local de Carballo Cedida

La Mesa Local de Comercio de Carballo celebró una nueva reunión en la que aprobó por unanimidad el conjunto de iniciativas que desarrollarán a lo largo de 2026 el Centro Comercial Aberto (CCA) y la Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober). La propuesta presentada por el CCA recibió el respaldo unánime de la Mesa e incluye un amplio abanico de actividades consolidadas y nuevas iniciativas.

Entre ellas figuran las campañas de rebajas de invierno, ‘Namórate do teu comerci’o, el Día del Padre y el Día de la Madre, así como la tradicional Feira das Oportunidades, que se celebrará del 6 al 8 de marzo. Este evento contará con 27 expositores en el interior de la carpa y entre seis y ocho en el exterior, además de la celebración de una nueva edición de la pequefeira, dirigida al público infantil.

El calendario del CCA incluye también la Feira Biosaúde, prevista para los días 9 y 10 de mayo, la campaña Que rule, que rule!!!, la acción estival O prezo xusto, MercaEdillo los días 12 y 13 de septiembre, la campaña de vuelta al cole, Samaín, Black Friday y la campaña de Navidad. A todo ello se suman actividades formativas, acciones de promoción y dinamización en redes sociales, la participación en campañas institucionales y distintas colaboraciones y patrocinios.

Por su parte, la Mesa Local de Comercio dio igualmente el visto bueno al programa de actividades presentado por Axober. Entre las propuestas destaca la segunda edición de ‘Bergantiños, 0 emisións’, que pasará de un solo día a desarrollarse a lo largo de tres jornadas, previsiblemente entre el 5 y el 7 de junio. También figura en el calendario de la asociación Berocasión, la feria del vehículo de ocasión, inicialmente programada para el fin de semana del 28 al 30 de agosto, así como una feria de hostelería que se encuentra actualmente en fase de estudio.

Durante la sesión se informó además de la reciente creación de la asociación A Praza, que agrupa a los profesionales del mercado municipal que fue presentada la pasada semana. Esta entidad tiene previsto solicitar su incorporación a la Mesa Local de Comercio, lo que implicaría la ampliación de la representación institucional con la entrada de un nuevo miembro de la corporación municipal.

La reunión de la mesa local estuvo presidida por el concejal de Promoción Económica e Turismo, Xosé Regueira, y contó con la participación de representantes del CCA, Axober, del concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela, del grupo municipal del Partido Popular y de la Xunta de Galicia, que intervino por vía telemática