Carballo

Nueva jornada para los voluntarios de Afundación en la limpieza de Baldaio y Razo

Será la quinta intervención en la zona dentro del plan Plancton, con más de 1.300 kilos de residuos retirados anteriormente

Redacción
06/02/2026 21:08
Razo
La popular playa de Razo I TURISMO DE GALICIA
Sábado, entre las 10.00 y las 14.00 horas, un grupo de voluntarios convocados por Afundación, en el marco de su programa de voluntariado Actúa, realizará una limpieza de basura marina en las playas carballesas de Baldaio y Razo. 

Será la quinta ocasión que Actúa interviene en la zona, en el marco del plan Plancton, un paraje del que ya se han retirado más de 1.300 kilos de residuos como resultado de las intervenciones realizadas en ediciones anteriores de este Plan de Conservación Territorial

Además de los beneficios inmediatos para la fauna y la flora de la zona tras la retirada de las basuras, Afundación pretende promover hábitos de comportamiento responsables con el medio que no pongan en peligro los recursos para las generaciones futuras. 

