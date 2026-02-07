El servicio jurídico de Vieiro asesoró el año pasado a 40 personas con causas abiertas

Susana Couto Ramos, asesora judicial de Vieiro Cedida

La Asociación Vieiro presentó el informe de resultados del Programa de Atención Jurídico-Social (PAXS) correspondiente al año 2025, un servicio gratuito dirigido a personas con adicciones que mantienen problemas legales pendientes. Durante el pasado año, el programa atendió a 40 personas, nueve de ellas nuevas usuarias, con un total de 140 intervenciones relacionadas con entrevistas, contactos con abogados, gestiones judiciales y coordinación con instituciones penitenciarias.

La mayoría de los procesos abiertos fueron de carácter administrativo y penal, y en 30 casos se logró resolver la problemática planteada. El perfil de las personas atendidas fue mayoritariamente masculino, con edades de inicio en el consumo situadas entre los 15 y los 18 años en dos tercios de los casos. Las principales sustancias de consumo detectadas fueron heroína, cocaína, alcohol y cannabis, con un uso combinado de heroína y cocaína en más del 20% de los usuarios.

El programa presta servicio en los municipios comprendidos entre A Laracha y Fisterra, cubriendo una población de unas 100.000 personas. Está atendido por la abogada Susana Couto Ramos en la sede de Vieiro en Carballo