Este verano ya no se podrá aparcar en una parte del borde litoral de Razo

Este verano ya no se podrá aparcar en primera línea de playa en la zona de A Cabreira de Razo. La Demarcación de Costas comenzó hace poco las obras de protección de los taludes en el arenal carballés lo que supondrá, tal y como se ha informado en los últimos meses en estas mismas páginas, una restricción del tráfico en esta zona del litoral para quitar presión a los taludes y ralentizar su erosión.

“Trátase dunha actuación pensada para coidar a praia de Razo hoxe e no futuro, mellorando a seguridade, respectando o medio natural e mantendo a calidade paisaxística dun espazo fundamental para o lecer, o turismo e a identidade da zona”, destacan desde el Concello de Carballo, que anunciaron el inicio de la actuación que será la primera que cambie la movilidad en el litoral carballés.

Así, la playa que hasta ahora ha sido un punto de gran afluencia de vehículos y aparcamientos en temporada alta, pasará a estar más enfocada en el tránsito peatonal y la conservación de su entorno natural. Las obras en las que se invertirán más de un millón de euros contemplan distintas medidas según la zona de actuación.

En los puntos donde la erosión es más severa, se reforzarán las tablestacas de madera existentes con una escollera de vertido y relleno de arena, lo que permitirá una mejor fijación de la vegetación y reducirá la vulnerabilidad del terreno. También se suavizarán las pendientes de los taludes para mejorar su estabilidad.

En la zona que va desde el acceso de la playa hasta las inmediaciones del Náutico de Razo, además de eliminar la línea de aparcamientos, se desplazará la senda peatonal de madera ocupando la zona actual de uno de los carriles de circulación, lo que implicará la reorganización del tráfico, habilitando solo el tráfico unidireccional, en dirección oeste, y reduciendo notablemente la circulación de vehículos.

En el tramo contiguo se prevé alejar la carretera de la costa con el fin de que las medidas de contención no generen la reducción del ancho mínimo de la playa y se reconstruirá un muro de escollera que actualmente se encuentra como protección y sostenimiento de talud a lo largo de todo el borde litoral de esta zona. Esto quiere decir que se aumentará el espacio de la playa. A partir de la zona del chiringuito se reforzarán los muros de escollera existentes en los accesos a la playa y se eliminarán también los aparcamientos.

Por último, en la zona más alejada del núcleo que se considera virgen, solo se retranqueará el vial permitiendo que el proceso natural de erosión continúe sin intervención directa, dado que no compromete infraestructuras críticas. Además, se reorganizarán las sendas peatonales existentes para minimizar el impacto ambiental y mejorar la accesibilidad. Se instalarán pavimentos de tipo terrizo, elaborados con materiales reciclados como el vidrio, que ofrecen mayor resistencia a la lluvia y evitan la disgregación del firme.

También se rehabilitarán las pasarelas de madera que actualmente están en mal estado, ampliando su anchura hasta tres metros en algunos tramos. El proyecto también incluye la canalización de las aguas de escorrentía para evitar que sigan contribuyendo a la erosión de los taludes. Actualmente, la falta de un sistema adecuado de drenaje provoca la formación de cárcavas en el terreno, debilitando aún más la estructura del borde costero.