Puesta de largo de la Asociación Musical Costa da Morte

La presentación de la Asociación Musical Costa da Morte tuvo lugar en el Casino de Carballo Raúl López Molina

Las instalaciones del Casino de Carballo acogieron en la tarde de este sábado la presentación en sociedad de la Asociación Musical Costa da Morte. Se trata de una entidad en la que se dan cita diferentes géneros musicales contemporáneos, buscando siempre reflejar la identidad y la singularidad del territorio. El proyecto engloba a grupos musicales y solistas que representan la diversidad sonora existente en las comarcas de Bergantiños, Soneira, Soneira, Fisterra y Xallas.

Sus integrantes comparten el amor por la música, pero también el compromiso de trabajar por mantener vivas las tradiciones locales, al tiempo que experimentan con nuevas formas de expresión musical. Los asistentes al acto de presentación tuvieron la oportunidad de disfrutar de actuaciones en directo de los distintos grupos y de escuchar un interesante coloquio.