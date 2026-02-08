Carballo siembra en los más pequeños la semilla de la vocación científica

Los niños participaron en las diferentes propuestas que hubo en LandraCiencia Raúl López Molina

Carballo volvió a convertirse este domingo en un gran laboratorio abierto con la celebración de la tercera edición de ‘LandraCiencia’, la feria con la que el Concello conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La primera planta del mercado municipal acogió durante toda la mañana una intensa actividad divulgativa que atrajo a numerosas familias y, especialmente, a niños y niñas que participaron de forma activa en talleres, experimentos y demostraciones científicas diseñadas para despertar la curiosidad y el interés por el conocimiento desde edades tempranas.

La feria reunió a nueve equipos de investigación y divulgación procedentes de universidades y centros científicos de Galicia, que ofrecieron propuestas adaptadas a todos los públicos en ámbitos como la tecnología, la salud, las ciencias sociales, la ecología o la ingeniería. El ambiente participativo y familiar, con mesas de experimentación rodeadas de pequeños que observaban, preguntaban y manipulaban materiales bajo la supervisión de los investigadores.

Participación activa

Los niños y niñas que se acercaron al mercado municipal de Carballo tuvieron la oportunidad de observar insectos con lupas, usar microscopios, hacer experimentos con reacciones químicas sencillas, crear circuitos eléctricos, programar pequeños robots o descubrir el funcionamiento de impresoras 3D. En otros espacios, la ciencia se abordó desde una perspectiva más social y territorial, con juegos simbólicos y actividades colaborativas que invitaban a reflexionar sobre el entorno y el papel de la investigación en la vida cotidiana.

Uno de los ejes centrales de ‘LandraCiencia’ volvió a ser la visibilización del papel de las mujeres en la ciencia. La presencia mayoritaria de científicas al frente de los talleres permitió ofrecer referentes cercanos a las niñas, reforzando la idea de que la investigación y la tecnología también son espacios para ellas. Esta perspectiva de igualdad estuvo integrada de forma transversal en toda la programación, alineándose con el espíritu del 11 de febrero y con la apuesta municipal por una divulgación científica inclusiva.

El área tecnológica fue una de las más concurridas, con actividades centradas en la inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad, la robótica educativa, la realidad virtual y la ciberseguridad. Los participantes pudieron interactuar con sensores, simuladores y dispositivos digitales, entendiendo conceptos complejos a través del juego y la experimentación directa. La impresión 3D despertó especial interés, al permitir observar en tiempo real cómo se crean objetos a partir de diseños digitales.

En el ámbito de la salud y la ecología, los talleres ofrecieron una aproximación práctica a la investigación científica, desde el estudio del suelo y los ecosistemas acuáticos hasta la divulgación sobre la investigación biomédica y oncológica. Estas propuestas permitieron mostrar cómo la ciencia contribuye a mejorar la calidad de vida y a proteger el medio ambiente, reforzando la conexión entre investigación y bienestar social.

Junto a los contenidos estrictamente científicos, la feria contó con un espacio lúdico complementario, con pintacaras, juegos y actividades creativas, que ayudó a consolidar el carácter abierto y festivo del evento. Este enfoque permitió que ‘LandraCiencia’ se convirtiera no solo en una cita divulgativa, sino también en un punto de encuentro alrededor del aprendizaje y la curiosidad.