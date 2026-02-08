Carnes y verduras para el cocido, los más demandados en la feria de Carballo

Las carnes para el cocido fueron muy demandadas en la feria de Carballo MN

Las carnes y verduras para el cocido fueron son los grandes protagonistas de las ferias de la comarca en las últimas semanas. También fue el caso de los mercados de este segundo fin de semana de febrero que volvió a estar marcado por los efectos del tiempo borrascoso, con un comportamiento muy distinto este domingo en Cee y en Carballo.

Mientras la capital ceense logró mantener el pulso comercial y atraer a numerosos visitantes, en Carballo la jornada estuvo condicionada por una notable caída de la oferta y de la afluencia. En Cee, la feria dominical rozó prácticamente el tope habitual, con cerca de 80 puestos ambulantes. La mañana arrancó con cielo encapotado y cierta adversidad meteorológica, pero con el paso de las horas llegó una tregua que dio paso al sol e invitó a pasear y a recorrer el recinto ferial. La localidad volvió a ejercer ese conocido efecto “tractor”, por el que vecinos de distintos puntos de la comarca se desplazan los fines de semana para realizar las compras de la semana y disfrutar de las opciones de ocio.

Fuentes municipales destacaron el incremento de comerciantes, con una amplia presencia de textil, calzado, bisutería, artículos deportivos, alimentación y productos variados. A ello se sumó la actividad del comercio local abierto y el atractivo de la moderna plaza de abastos, referentes para el consumo de proximidad. La hostelería volvió a ser otro de los grandes reclamos, con una extensa oferta para desayunos, tapeo y comidas.

Muy distinto fue el panorama en Carballo, donde se evidenció un significativo desplome del mercado. Se notaron ausencias destacadas de fruteros, distribuidores alimentarios y cosecheros de Padrón. Pese a que el tiempo resultó lucido, con sol y temperaturas benignas, el lastre de los días precedentes no animó a muchos a participar. Este escenario derivó en una menor demanda y en el mantenimiento, e incluso bajada, de precios.

Productos

La verdura fue protagonista, con grelos y nabizas entre 1 y 2,5 euros; repollo desde 2 euros, coliflor en precios similares, xenos de repollo y berza gallega a 1 euro, y brécol a 3,5 euros. En plena época de reposición del huerto, los frutales partían de los 10 euros, mientras que los cítricos se situaban desde 15 euros. Las patatas fueron menos abundantes, con precios entre 0,80 y 1,70 euros. El kiwi osciló entre 2 y 4 euros; las manzanas entre 1 y 2,5; los limones entre 1,5 y 2 euros, y la docena de huevos de corral se vendió a 5 euros.

A las puertas de San Valentín, tampoco faltaron los ramos de flores de distintos precios. Los puestos de carne del mercado de Carballo también estuvo muy cotizado. El ferial ambulante de A Milagrosa mantuvo su atractivo, con buena presencia de textil, calzado y bisutería. Como es habitual, la búsqueda de gangas animó esta franja comercial entre las 10.00 y las 13.00 horas, irradiando actividad al comercio del barrio y a la hostelería, que volvió a apoyarse en el tirón de las tapas y raciones de los días festivos.