Carballo inicia la expropiación de terrenos para la renaturalización de Rego da Balsa

Vista aérea de la zona de Rego da Balsa de Carballo Cedida

El Concello de Carballo ha dado un nuevo paso para hacer realidad uno de los proyectos estratégicos de transformación urbana vinculados a los fondos europeos EDIL. El gobierno local aprobó este lunes inicialmente el proyecto de expropiación de los terrenos incluidos en el ámbito SX-EL6, un trámite clave para disponer del suelo necesario que permita avanzar en la renaturalización del Rego da Balsa y en la creación de nuevos espacios verdes integrados en la trama urbana.

Esta actuación administrativa supone el primer paso formal para incorporar al patrimonio municipal un total de 17.774 metros cuadrados que se destinarán a espacios libres y zonas verdes. Los terrenos del ámbito SX-EL6 se sumarán a los del SX-EL5, que ya es mayoritariamente de titularidad municipal, con el objetivo de configurar un gran corredor ambiental continuo en el entorno del Rego da Balsa, tal y como está previsto en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

El proyecto de expropiación se llevará a cabo mediante el procedimiento de tasación conjunta, conforme al documento técnico redactado por Estudio Técnico Gallego. Para esta fase inicial, el Concello ha previsto una inversión de 97.147 euros, destinada a garantizar la disponibilidad de los terrenos imprescindibles para el desarrollo posterior de las actuaciones de renaturalización y mejora del espacio público.

La obtención de estas parcelas resulta fundamental para ejecutar el proyecto global de transformación de esta zona urbana, que persigue recuperar el valor ambiental del Rego da Balsa y reforzar su papel como eje verde vertebrador del municipio.

La propuesta contempla la creación de una nueva gran zona verde, la transformación del actual espacio de aparcamiento del Centro Comercial Bergantiños, así como la conexión del área urbana con el corredor fluvial mediante nuevos itinerarios peatonales y ciclistas. Además, el plan incluye la reurbanización de las calles Ánxel Fole y Enrique Sánchez, con el objetivo de acercar las zonas verdes al centro y mejorar la accesibilidad y la calidad del espacio público. Estas intervenciones permitirán reforzar las conexiones blandas, priorizando los desplazamientos a pie y en bicicleta, y favoreciendo un modelo de movilidad más sostenible y saludable.

La actuación forma parte de los proyectos que ya cuentan con financiación europea a través del Plan EDIL, lo que hace especialmente relevante el avance en los trámites de gestión del suelo. Disponer de los terrenos en los plazos previstos es un requisito imprescindible para poder cumplir con el calendario de ejecución marcado por los fondos europeos y garantizar la viabilidad del conjunto del proyecto. Una vez publicada oficialmente la aprobación inicial del expediente, el procedimiento se someterá a información pública durante un mes.

En ese periodo, las personas interesadas podrán presentar alegaciones relacionadas con la titularidad de las parcelas o con la valoración económica de los bienes afectados. De forma paralela, el Concello carballés notificará individualmente a las personas propietarias incluidas en el ámbito de la expropiación.