Carballo

Casi cien personas participan en los cursos de poda e injerto del Concello de Carballo

El pasado sábado se celebró en Oza el primero de los talleres y este fin de semana será el turno de Sofán

Redacción
09/02/2026 22:19
Cursos de poda en Oza el pasado sábado
Cedida
Casi cien personas participan este año en los cursos básicos de poda e injerto promovidos por la concejalía de Medio Ambiente del Concello de Carballo, en colaboración con el centro especial de empleo de economía social Dixardín, que alcanzan su quinta edición. 

El pasado sábado se celebró en la parroquia de Oza, en el límite con la de Cances, el primero de los tres talleres programados, en el que participaron 30 personas. Una de las principales características de esta actividad es su carácter itinerante. Desde 2022 el Concello viene desarrollando estos cursos en distintas parroquias y, en 2026, además de Oza, están previstos talleres en Sofán, este sábado día 14, y en Carballo, el día 21. 

El objetivo es dar continuidad a este tipo de acciones y que, en un futuro no muy lejano, puedan concentrarse en la Horta Seixo Branco. En este espacio, coincidiendo con el Día Forestal Mundial de 2024, se puso en marcha un proyecto de recuperación de variedades autóctonas de árboles frutales, con el fin de preservar especies locales para su difusión y puesta en valor tanto en el cultivo particular como profesional, así como dotar al municipio de un aula interactiva para el desarrollo de actividades medioambientales dirigidas a toda la población, entre ellas los cursos de poda e injerto. 

La Horta Seixo Branco cuenta ya con más de 200 árboles frutales, aunque será necesario esperar aún unos años para convertirla en un centro didáctico. Mientras tanto, a todos los participantes en los cursos de poda se les entrega un ejemplar de manzano, con el objetivo de que el proceso de recuperación de variedades autóctonas llegue a las fincas particulares. 

