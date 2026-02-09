El BNG exige a la Xunta un plan urgente de reparación de las carreteras de la Costa da Morte

Oscar Insua en el Parlamento cedida

El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Insua, ha registrado varias iniciativas en el Parlamento gallego en las que urge a la Xunta de Galicia a elaborar un plan integral de mantenimiento y reparación de las carreteras comarcales de su titularidad, así como a ejecutar de forma inmediata las actuaciones más necesarias para garantizar la seguridad vial, como el pintado de las marcas viales.

Según la formación nacionalista, las principales vías que conectan la Costa da Morte con Compostela y A Coruña se encuentran en muchos tramos “nun estado lamentable que dificulta a viabilidade e circulación do tráfico”. Entre ellas destacan las carreteras AC-552, AC-440, AC-441, AC-544, AC-545, AC-546, AC-547 y AC-404.

El BNG subraya que algunas de estas vías recibieron reparaciones el año pasado, consistentes en parchear con asfalto los tramos más deteriorados, “pero este ano, en gran parte debido ás condicións climáticas, volveron a aparecer fochancas e hai treitos en malas condicións, tramos onde se acumula moita auga das choivas e provocan ‘aquaplaning’”.

La formación alerta también de que muchas marcas viales no se ven, lo que supone un peligro, especialmente en días de mal tiempo. Insua añadió que “as estradas da Xunta dan vergoña, parece que nos caiu unha das sete pragas. Hai que poñer novos firmes, non andar parcheando os furados, porque en tres días volven estar abertos e sobre todo pintar as liñas viarias. Non pode ser que sexamos os últimos para todo”.