Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El BNG exige a la Xunta un plan urgente de reparación de las carreteras de la Costa da Morte

Óscar Insua alerta del mal estado de las principales vías y del peligro por la falta de marcas viales y baches

Redacción
09/02/2026 20:34
Oscar Insua en el Parlamento
Oscar Insua en el Parlamento
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Insua, ha registrado varias iniciativas en el Parlamento gallego en las que urge a la Xunta de Galicia a elaborar un plan integral de mantenimiento y reparación de las carreteras comarcales de su titularidad, así como a ejecutar de forma inmediata las actuaciones más necesarias para garantizar la seguridad vial, como el pintado de las marcas viales. 

Según la formación nacionalista, las principales vías que conectan la Costa da Morte con Compostela y A Coruña se encuentran en muchos tramos “nun estado lamentable que dificulta a viabilidade e circulación do tráfico”. Entre ellas destacan las carreteras AC-552, AC-440, AC-441, AC-544, AC-545, AC-546, AC-547 y AC-404.

El BNG subraya que algunas de estas vías recibieron reparaciones el año pasado, consistentes en parchear con asfalto los tramos más deteriorados, “pero este ano, en gran parte debido ás condicións climáticas, volveron a aparecer fochancas e hai treitos en malas condicións, tramos onde se acumula moita auga das choivas e provocan ‘aquaplaning’”. 

La formación alerta también de que muchas marcas viales no se ven, lo que supone un peligro, especialmente en días de mal tiempo. Insua añadió que “as estradas da Xunta dan vergoña, parece que nos caiu unha das sete pragas. Hai que poñer novos firmes, non andar parcheando os furados, porque en tres días volven estar abertos e sobre todo pintar as liñas viarias. Non pode ser que sexamos os últimos para todo”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los representantes del PSOE de los concellos de la comarca de Bergantiños | cedida

El PSdeG denuncia la inacción de los alcaldes de Bergantiños ante la crisis de la vivienda
Redacción
El ideal gallego

El Bloque habla de balance negativo y mala gestión del concello de Vimianzo
Redacción
Foto de familias de los distintos equipos de categoría femenina del Bergantiños

El Bergan femenino cae ante el líder As Celtas B en un día especial
Manuel Froxán Rial
Vista aérea de la zona de Rego da Balsa de Carballo

Carballo inicia la expropiación de terrenos para la renaturalización de Rego da Balsa
A. Pérez Cavolo