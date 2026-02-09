Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Últimos días para anotarse en el concurso de disfraces de Carballo como carrozas y comparsas

Este miércoles 11 remata el plazo, aunque las demás categorías pueden anotarse el domingo en la plaza antes del certamen

Redacción
09/02/2026 20:50
Mañana miércoles 11 de febrero finaliza el plazo para anotarse en el concurso y desfile de disfraces de Entroido de Carballo, en la categoría de carrozas y comparsas. Los interesados pueden hacerlo a través de la página web municipal o de forma presencial en el Pazo da Cultura. Sin embargo, las categorías de grupos, parejas e individual pueden anotarse el mismo día del concurso, el domingo 15 de febrero, hasta una hora antes de que empiece el concurso, en el vestíbulo de la Casa do Concello.

En el Entroido carballés se repartirán más de 10.000 euros en premios, la cuantía más elevada de la Costa da Morte. De ellos, casi la mitad (unos 4.500 euros) están destinados a gratificaciones para incentivar la participación. Así, a las comparsas infantiles se las premiará con 125 euros, la misma cantidad que a las de adultos de menos de 25 miembros.

 Las que tengan más de esta cifra recibirán 200 euros, y las carrozas, 300. Además, los 20 primeros inscritos recibirán gratificaciones y se prevén hasta 1.000 euros en accésits. El concurso de disfraces dará comienzo a las 18.00 horas, y a las 20.30 será el baile de disfraces en la plaza, mientras el jurado delibera sobre los ganadores. 

Aunque el domingo es el día grande, el víspera el escenario festivo estará en el barrio da Milagrosa con su popular Re-nacemento do Chorón. 

