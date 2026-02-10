Carballo impulsa un ciclo de charlas sobre ocio nocturno para jóvenes y familias

El programa de charlas sobre ocio nocturno llega a Carballo para ofrecer información a la juventud sobre el ocio nocturno, haciendo hincapié en la prevención de riesgos, las conductas incívicas y las posibles infracciones.

Las concejalías de Servicios Sociales, Mocidade, Festas, Policía y Educación impulsan esta actividad, en la que se analiza el ocio nocturno según se desarrolle en locales de hostelería, en la vía pública o en espacios privados.

En cada ámbito se explican las normas básicas, las actuaciones policiales más habituales y las consecuencias de determinados comportamientos.

Las sesiones tienen un formato dinámico y participativo para favorecer la comprensión y la empatía hacia el trabajo policial.

Serán impartidas por Martín Camba Conde, agente de la Policía Local de Santiago con experiencia en servicio nocturno, que aportará casos reales para facilitar la concienciación.

El objetivo final es informar y promover la colaboración, el respeto y la convivencia. Las sesiones se celebrarán el 24 de febrero en el IES Parga Pondal y el 26 en los IES Monte Neme y Alfredo Brañas.

Ese mismo día, a las 18.00 horas, sesión abierta a familias en las Escolas do Xardín Agra de Caldas.