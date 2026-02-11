El PP denuncia falta de transparencia en el plan de la ciudad deportiva de Carballo

Los vecinos que asistieron a la reunión con los populares | Cedida

El Partido Popular de Carballo mantuvo un encuentro con los vecinos afectados por las expropiaciones previstas en el plan especial para la construcción de la futura ciudad deportiva municipal en A Agra da Lagoa.

Durante la reunión, los propietarios trasladaron su profunda preocupación por un proyecto que, según explican, compromete su modo de vida y afecta directamente a fincas destinadas al autoconsumo, establos para animales y construcciones auxiliares indispensables para su actividad diaria.

Los vecinos recuerdan que presentaron alegaciones durante el período de información pública —13 de forma conjunta y otras cinco individuales— en las que cuestionaban la necesidad real de la actuación, así como la ausencia de estudios de impacto acústico y de movilidad, la falta de un análisis económico-financiero y la afección a terrenos clasificados como suelo rústico de especial protección agropecuaria.

Ninguna de estas alegaciones fue aceptada por el Concello, salvo una cuestión menor relativa al uso temporal de las fincas hasta la ocupación efectiva.

El Partido Popular considera “especialmente grave que todo este proceso se estea levando a cabo sen contar en ningún momento cos grupos da oposición, a pesar de que representamos a milleiros de carballeses. O alcalde delegou as competencias urbanísticas na Xunta do Goberno Local, un órgano ao que só asisten os membros do goberno, o que impide calquera participación, supervisión ou achega por parte doutras forzas”.

Críticas

El PP apunta que esto significa que el plan llegará al pleno únicamente para su aprobación definitiva, sin que la oposición haya tenido “acceso real” al debate ni a la toma de decisiones desde el inicio. Los populares señalan que se trata de un nuevo ejemplo de “falta de transparencia”, no solo hacia los grupos municipales, sino también hacia los propios vecinos afectados y el conjunto de la ciudadanía.

Los residentes aseguran que, tras presentar sus alegaciones, acudieron a la Oficina Técnica Municipal, donde el propio alcalde les trasladó que el proyecto seguirá adelante.

Además, denuncian que hasta la fecha no han sido convocados a ninguna reunión con el gobierno local para abordar el conflicto de manera directa, pese a la magnitud del impacto que tendría sobre sus propiedades y su actividad económica.

Desde la agrupación popular de Carballo exigen al gobierno municipal “diálogo, información y participación”, tanto con los grupos políticos como con los vecinos afectados.

Consideran imprescindible que el Concello explore alternativas de ubicación, tal y como solicitan los residentes, y que aporte los estudios técnicos y económicos necesarios para garantizar que cualquier actuación urbanística responda al interés general y no genere perjuicios irreparables.

El portavoz de los populares, Rubén Lorenzo, trasladó que el PP está a favor de la creación de un área deportiva, pero se comprometió con los vecinos a acompañarlos en este proceso y a analizar con rigor el expediente para que las afecciones supongan el menor impacto posible.