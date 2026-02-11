El proyecto Ciclando Carballo, reconocido en un premio nacional
Está nominado en los Premios de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables
El Concello de Carballo acaba de ser reconocido en la quinta edición de los Premios de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), en la categoría de fomento de un desarrollo urbano saludable y sostenible por el proyecto Cicl-Ando, iniciativa clave en la transformación de la movilidad local hacia modelos más activos, seguros y respetuosos con el medio.
Carballo fue el único concello nominado de la provincia de A Coruña, y el segundo de Galicia, junto con Lugo, que figuran en la categoría de 20.001 a 100.000 habitantes, lo que refuerza el papel del municipio como referencia estatal en políticas urbanas centradas en la salud y en las personas.
El alcalde, Daniel Pérez, indicó que “este nomeamento supón un recoñecemento ao traballo continuado que vimos facendo para construír unha vila máis humana. Apostar pola mobilidade sostible é apostar por saúde, por igualdade no uso do espazo público e por futuro”. El concejal de Mobilidade, Juan Seoane, por su parte destacó que el proyecto Cicl-Ando “demostra que as políticas públicas teñen impacto real cando se planifican con visión a longo prazo”. “Hoxe temos máis infraestruturas, pero, sobre todo temos, máis xente camiñando e máis xente usando a bici”, añadió.
Este proyecto partía de una realidad clara, con un núcleo urbano con una estructura viaria compleja, con tráfico intenso y apenas unos cinco kilómetros de itinerarios específicos para peatones y ciclistas, tal como recuerdan desde el Concello, que apostó por esta ambiciosa estrategia con el fin de reducir el coche privado e impulsar los desplazamientos a pie y en bicicleta. El proyecto gira en torno a dos grandes ejes, las infraestructuras y la concienciación. Actualmente hay unos 25 kilómetros de sendas, con un fuerte incremento en las de bici y a pie.